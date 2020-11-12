"Самаранефтегаз" наградит журналистов за профессионализм

АО "Самаранефтегаз" в рамках проведения конкурса "Самарская нефть — для Победы" определит лучших журналистов и СМИ, освещающих темы нефтедобычи на территории Самарской области.

Стоит отметить, что главное нефтедобывающее предприятие проводит конкурс для журналистов уже в пятый раз. Главная цель — поощрение творчества, эрудиции и профессионализма журналистов, а также публичное признание на региональном уровне заслуг СМИ, освещающих темы нефтедобычи на территории Самарской области.

В этом году конкурс приурочен к 75-летию Победы — знаковой для всей страны дате. Его главная номинация связана с историей нефтедобывающей отрасли в Самарской области в годы войны — о великих открытиях военных лет и героическом подвиге нефтяников, которые своим самоотверженным трудом в тяжелейших условиях обеспечивали добычу "черного золота" для фронта.

Также в конкурсе предусмотрены и другие, ставшие традиционными, номинации: социальная ответственность бизнеса (о социально значимых и экологических проектах АО "Самаранефтегаз", реализованных на территории Самарской области), инновации в бизнесе (о новых технологиях и технологических решениях, реализованных в сфере нефтедобычи на территории Самарской области), лучшие в профессии (о людях, которые трудились или трудятся в АО "Самаранефтегаз" (ПО "Куйбышевнефть") или о трудовых династиях в нефтедобыче), аналитические и информационные материалы.

Для участия в конкурсе принимаются материалы (сюжеты и публикации), опубликованные в электронных и печатных СМИ Самарской области, а также в социальных медиа, вышедших в теле- и радиоэфир в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Заявки на участие в конкурсе до 15 декабря можно отправить на электронный адрес: pr@samng.rosneft.ru. Представить на конкурс можно работы, выход которых запланирован до 31 декабря. Подведение итогов и награждение победителей планируется провести в декабре текущего года.