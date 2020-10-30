Специалисты предприятий "Роснефти" выпустили в Волгу мальков ценных пород рыб

Предприятия группы НК "Роснефть", работающие в Поволжье, завершили сезонные работы по восполнению рыбных ресурсов Волги, выпустив в акваторию Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского и Сорочинского водохранилищ, в общей сложности, более 700 тысяч мальков стерляди, сазана и толстолобика.

Забота об экологии и окружающей среде — приоритетная задача НК "Роснефть" во всех сферах ее деятельности. Согласно стратегии "Роснефть-2022", компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности.

Нефтегазодобывающие, перерабатывающие и нефтехимические предприятия "Роснефти" Поволжского региона — "Самаранефтегаз", "Оренбургнефть", "Новокуйбышевский НПЗ", "Куйбышевский НПЗ", "Сызранский НПЗ", "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и "Саратовский НПЗ" ежегодно проводят акции по восполнению биоресурсов реки Волги.

Нефтяники помогают восполнять волжские ресурсы. Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка уже несколько лет подряд является излюбленным местом для выпуска рыбы компанией "Роснефть". Здешние монахи выращивают сеголеток стерляди, сазана и толстолобика.

В числе активных участников экологической акции — Новокуйбышевская нефтехимическая компания. В этом году нефтехимики отправили в Волгу более 63 тысяч мальков сазана. Так дочернее общество ПАО "НК "Роснефть" внесло свой вклад в сохранение биологического разнообразия реки. За последние пять лет количество мальков, выпущенных АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (ННК), превысило 365 тысяч особей.

Выпуск выращенных в рыбопитомниках мальков в естественную среду проходит в рамках программы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях сохранения биологического разнообразия и увеличения популяции рыбной фауны.

Программа основывается на научных данных по исследованию "главной русской реки" Института экологии Волжского бассейна РАН и Саратовского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, а также на заключениях Средневолжского и Волго-Каспийского территориальных управлений Росрыболовства. По результатам оценки рыбных ресурсов и среды обитания, ученые дают рекомендации, какую рыбу и в каких местах лучше выпускать в водоем.

"Забота об окружающей среде, сохранение биологического разнообразия и экосистем входят в перечень приоритетных направлений компании "Роснефть" и ее дочерних обществ, — рассказала ведущий специалист охраны окружающей среды АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Людмила Севастьянова. — Наше предприятие много лет активно участвует в восполнении рыбных ресурсов Волги. Сазана выпускаем именно осенью, потому что сейчас самое подходящее время — температура воды ниже, содержание в ней кислорода — выше. Сазан в ней прекрасно себя чувствует".

Осень — традиционный период выпуска. К этому времени сеголетки достигают нужного размер и веса, а температура воды позволяет малькам легко адаптироваться в новых местах и найти себе место для зимовки.

АО "Самаранефтегаз" в акциях по восполнению рыбных богатств Волги участвует более десяти лет, ежегодно выпуская в реку десятки тысяч мальков ценных пород рыбы. За все время было выпущено более 2 млн мальков.

"Для нашего предприятия решение экологических вопросов всегда будет в числе приоритетных задач, — говорит сотрудник отдела водопользования и мониторинга окружающей среды АО "Самаранефтегаз" Денис Дегтярев. — Этим летом мы уже выпустили более 16 тысяч особей стерляди, сегодня — более трех тысяч мальков толстолобика и 12 тысяч сазана. Наряду с другими акционерными обществами Компании Самаранефтегаз более 10 лет участвует в акции по восполнению биоресурсов Волги — этим мы поддерживаем разнообразие рыб и экосистему нашего края".

Госинспектор отдела охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Владимир Кадушников отметил, что сегодня восстановление популяции ценных видов рыбы очень важно для поддержания и сохранения биологического разнообразия речной фауны Волги.

"В естественных условиях процент выживаемости сеголеток не очень высок. Но когда малек выращен в искусственной среде, его выживаемость повышается в десятки раз, — отмечает специалист. — Через три-четыре года он даст потомство. Всего в Волге сейчас обитает около сорока видов рыбы. Большой вклад в восполнение рыбных ресурсов вносят предприятия компании "Роснефть".

По словам специалиста, еще лет 10 назад популяция той же стерляди в реке полностью сошла на нет, хотя раньше ее было предостаточно. Сейчас же, благодаря искусственному зарыблению, ее популяция вновь восстанавливается. Но ловить ее по-прежнему нельзя — рыба внесена в Красную книгу. Чего не скажешь о сазане и толстолобике. По вкусовым и питательным свойствам — это одни из самых лучших видов рыбы.

Для Волги сазан и толстолобик являются ценными промысловыми породами рыб. Еще толстолобик — прекрасный мелиоратор водоемов, а сазан регулирует природный баланс речной воды. Через три-четыре года сегодняшние мальки достигнут половозрелого возраста и дадут потомство. В благоприятных условиях взрослые особи вырастают до 50-70 см и набирают до 4-6 кг веса. В Волге обитает около сорока видов рыбы.

Всего за последнее десятилетие более 5 миллионов мальков стерляди, сазана, толстолобика и белого амура, было выпущено в Волгу поволжскими предприятиями "Роснефти".

Кроме практической работы сотрудники предприятий компании занимаются популяризацией экологических знаний среди подрастающего поколения, уже четвертый год представляя в школах региона передвижную выставку "Рыбное богатство Волги". Ее экспозиция посвящена ценным породам рыбы, в том числе и занесенным в Красную книгу, и создана при участии сотрудников лаборатории популяционной экологии Института экологии Волжского бассейна РАН. Дети не только знакомятся с представителями водного мира Волги, но и принимают участие в увлекательном мастер-классе росписи по гальке "Золотая рыбка".