Система "Инцидент-менеджмент" помогла самарцам вернуть холодную воду

Система мониторинга "Инцидент-менеджмент" помогла в решении проблемы местных жителей с холодным водоснабжением. Жалобы самарцев были отражены в системе, перенаправлены в районную администрацию, и специалисты обслуживающей организации быстро устранили засор, вода поступила в квартиры.

Началось все с того, что житель Самары Евгений Кирюхин обратился в интернет-приемную губернатора Дмитрия Азарова с просьбой посодействовать в решении проблемы с водопроводом в его квартире доме на улице Минской.

По словам мужчины, трубы засорились по вине слесарей ЖЭУ-6, которые ранее выполняли работы в доме на коммуникациях. Сотрудники обслуживающей организации отказались устранять неполадки, и жильцы некоторых квартир остались без холодной воды.

Это обращение попало в систему мониторинга "Инцидент-менеджмент", которая перенаправила жалобу в администрацию Кировского района. Откуда вскоре пришел ответ, также отразившийся в "Инциденте". Чиновники сообщили, что почти сразу после обращения Евгения Кирюхина специалисты управляющей компании устранили засор в трубе холодного водоснабжения в жилом доме на улице Минской. В этот же день давление на внутридомовых сетях нормализовалось, а в квартирах появилась холодная вода.

Напомним, что система "Инцидент-менеджмент", созданная по инициативе правительства РФ в 2018 году, в Самарской области стала незаменимым помощником жителям региона.

В программу попадают обращения людей в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассники", а также в аккаунте Дмитрия Азарова в "Инстаграме" или в интернет-приемной губернатора и правительства Самарской области. "Инцидент" отправляет жалобы ответственным лицам, которые должны решить проблемы и отчитаться о проделанной работе.