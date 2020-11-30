Красногородецкому нефтяному месторождению исполнилось тридцать лет

Красногородецкое месторождение расположено на территории Сергиевского и Челно-Вершинского районов Самарской области в 115 км к северо-северо-востоку от Самары.

Его разработкой занимается Цех добычи нефти и газа № 1, который находится в Суходоле. В 36 км к юго-востоку от месторождения проходит нефтепровод "Дружба".

Красногородецкое месторождение было открыто в 1979 году поисковой скважиной № 10, давшей фонтанный приток нефти из пласта Б-2 бобриковского горизонта нижнего карбона. Годом позже разведочной скважиной № 12 установлена промышленная нефтеносность пласта В-1 турнейского яруса.

Нефтью местная земля богата, благодаря отложениям среднего и нижнего карбона. С начала разработки здесь было добыто более 2,7 миллионов тонн нефти, Фонд скважин Красногородецкого месторождения на сегодняшний день составляет 110 скважин, Месторождение обслуживает бригада № 3 АО "Самаранефтегаз". Сплоченность коллектива и слаженность в работе дает высокие результаты. Под руководством мастера Александра Старкова трудятся 15 операторов по добыче нефти и газа.

"В нашем роду я первый нефтяник, на выбор профессии повлияли детские впечатления. Помню, как с родителями ездил по области и видел нефтяные станки-качалки. После получения образования сначала работал оператором по добыче, потом замещал геологов, мастеров, технологов. В прошлом году стал работать мастером. С коллективом быстро нашел общий язык, от нашей слаженности зависит работа целого предприятия. Работа "живая", Постоянно нужно быть в тонусе. Собранность, внимательность, скорость принятия решений — это важные качества, необходимые в этой профессии. Работа на месторождении привлекает не только интересом, но и стабильностью. Так что с выбором профессии я не ошибся", — рассказал Александр Старков.

Оператор по добыче нефти и газа Сергей Жбанов стал нефтяником полтора года назад. До этого был водителем и обслуживал технику на месторождениях. Смотрел на рабочий персонал, работающий на скважинах и тоже захотел попробовать себя в этой отрасли.

"После собеседования меня приняли на должность оператора. Профессия и коллектив нравятся, параллельно учусь в Отрадненском нефтяном техникуме, скоро буду защищать диплом. В планах — получить высшее образование и двигаться по карьерной лестнице, благо работа позволяет брать ученические отпуска. До места работы и обратно нас возит вахта. Красногородецкое месторождение можно назвать образцово-показательным. Здесь четко соблюдаются правила безопасности и Трудовой Кодекс, чистота на территории, все рабочие обеспечены средствами защиты. Есть, конечно, здесь и мой вклад. Ежедневно я занимаюсь обходом и осмотром закрепленной за нами территории, техники, обслуживанием наземного оборудования, арматуры, станции управления. Отбираем пробы со скважин и отдаем в лабораторию на различные виды анализов. Содержим территорию в порядке и чистоте", — отметил Сергей Жбанов.

Одними из самых опытных операторов в бригаде являются Виктор Клементьев и Александр Усков. Они начали свою трудовую карьеру в 1999 году, а сегодня передают свой опыт молодым рабочим.

Операторы объезжают фонд скважин, проверяют выкидные линии. Операторы по добыче нефти и газа занимаются технологическим обслуживанием скважин, проверяют параметры их работы, давление. Немаловажное значение у нефтяников придается культуре производства. Операторы, кроме непосредственно технологического обслуживания, содержат в чистоте устьевые площадки скважин, красят при необходимости наземное оборудование, а летом окашивают и убирают траву вокруг производственных площадок.

В здании, в котором базируется бригада, созданы достойные условия труда и быта, сделан ремонт операторной и поставлены новые вагон-дома. Несмотря на внушительный возраст, месторождение продолжает разрабатываться. На скважинах проводятся геолого-технические мероприятия с целью восстановления добычи. Это оптимизация режима работы глубинно-насосного оборудования, обработка призабойной зоны пласта, очистка забоя, ремонтно-изоляционные работы эксплуатационной колонны и пласта, а также геолого-технические мероприятия, направленные на дополнительную добычу — переход на другие горизонты и вывод скважины из бездействия. Прирост нефти от мероприятий, проведенных в этом году, составил 1940 тонн.