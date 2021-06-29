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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

На Новокуйбышевском НПЗ социальный лифт помогает готовить достойную смену

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Будущее предприятия, коллектива, организации создается в настоящем – в заботе о том, чтобы каждый сотрудник не просто чувствовал себя на своем месте, но имел возможность для самореализации и был востребован. Это один из принципов устойчивого развития, который нашел отражение в молодежной политике Новокуйбышевского НПЗ. Главный актив компании НК "Роснефть" — высокопрофессиональный персонал, мотивированный на эффективную работу — результат плановой работы по формированию молодого внешнего кадрового резерва и непрерывного образования персонала компании.

Фото: предоставлено Новокуйбышевским НПЗ

Школа — вуз — предприятие

Основной приток кадров на предприятие — молодежь. Именно ей присуща созидательная активность, желание осваивать новые знания, искать наиболее успешные решения. Рука об руку со старшими опытными товарищами на заводе трудятся молодые кадры — на НК НПЗ работает около 1200 сотрудников в возрасте до 35 лет, поэтому День молодежи для нефтепереработчиков не просто памятная дата.

Ежегодно коллектив пополняется выпускниками профильных учебных заведений. Корпоративная система непрерывного образования НК "Роснефть" "Школа — вуз — предприятие" позволяет формировать кадровый резерв, начиная со старших классов школ. В школе № 7 Новокуйбышевска имени первого директора НК НПЗ Г. И. Гореченкова с 2007 года созданы "Роснефть-классы", обучение в которых ориентировано на получение среднего образования с углубленным изучением технических дисциплин.

"Наши молодые специалисты проводят целевые профориентационные уроки в подопечных "Роснефть-классах" школы, — рассказывает начальник отдела развития персонала АО "НК НПЗ" Александр Обрезков. — В этом году акцент был сделан на актуальную экологическую тематику. Ребятам разъясняли, что делается для защиты окружающей среды при модернизации производства".

После первой ступени уже около 500 выпускников "Роснефть-классов" перешли на вторую — поступили в технические вузы, подтвердив намерение связать свою жизнь с нефтепереработкой. А часть из них уже влилась в коллектив завода.

"В этом году мы планируем заключить договоры о целевом обучении со школьниками, — продолжает Александр Обрезков. — Раньше предприятие брало на себя оплату стоимости обучения "целевиков". Теперь на основании такого договора абитуриент может поступать по отдельной квоте — за счет федерального бюджета. Причем теперь учитывается пожелание завода о подготовке выпускников по востребованным специальностям, а завод обязуется трудоустроить выпускников вуза".

Поддержка коллектива во всем

Молодость — не только время надежд, но и серьезных решений. Решать социальные вопросы заводской молодёжи помогает предприятие, выплачивая компенсации оплаты найма жилья, предоставляя возможность вступить в корпоративную ипотечную программу.

Занятия спортом, творчество и волонтерство — диапазон интересов молодых сотрудников предприятия разнообразен. Новокуйбышевский НПЗ помогает развитию молодых кадров во всех направлениях, создавая комфортную среду не только на рабочем месте, но и для участия в различных социальных проектах, связанных с экологией, помощью детям, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, с организацией отдыха, занятий творчеством, в том числе техническим.

Особая тема

Став членом команды НК НПЗ, молодой сотрудник практически сразу вовлекается в научно-техническое творчество. Выстроенная на предприятия система работы с молодыми специалистами направлена на то, чтобы создать возможности для профессионального роста каждого посредством участия в научно-технических конференциях НК "Роснефть" и в Программе повышения операционной эффективности. Проходя этап адаптации в коллективе, молодежь включается в поиск инновационных решений для улучшения производственных процессов.

О серьезности результатов технических изысканий молодых специалистов говорит тот факт, что их проекты ежегодно признаются лучшими в научно-технической конференции НК "Роснефть". По итогам кустовой конференции этого года молодые специалисты НК НПЗ заняли пять призовых мест. Это значит, они прошли в финальный тур, и судьбу их проектов решит межрегиональная конференция, на которой будут представлены все проекты компании "Роснефть".

Интересен тот факт, что наиболее перспективные рационализаторы из числа участников и победителей конференции со временем становятся научными руководителями более молодых коллег. К примеру, участник финального этапа конференции прошлых лет Андрей Белоносов уже взял под свое крыло новичка Ивана Купцова, и их совместные труды дали отличный результат в двух секциях.

Экономика рационализаторства

Нередко проекты молодых специалистов включаются в заводскую Программу повышения операционной эффективности. Практика непрерывных улучшений, основанная на совершенствовании технологий и организации производства, идет на заводе постоянно. А импульсом этой работы становятся рационализаторские предложения, которые идут от сотрудников предприятия, в том числе молодежи, и размещаются на специальном сайте "Я знаю", где специалисты обмениваются идеями, наработками и планами с сотрудниками дочерних обществ, а также перенимают лучшие практики.

В программу повышения операционной эффективности НК НПЗ, принятой на 2022–2026 годы, включено 11 мероприятий, направленных на увеличение отбора светлых нефтепродуктов, снижение потребления энергоресурсов, безвозвратных потерь, с планируемым экономическим эффектом более 401 млн рублей.

Только в этом году  специалистами отдела повышения операционной эффективности взято в проработку два предложения от молодых специалистов предприятия: по рациональной переработке кислых газов, а также переработке сернисто-щелочных стоков. Перед тем как стать частью программы, предложения проходят серьезную проверку, в которой участвуют эксперты отдела. На реализацию проектов обычно уходит от нескольких месяцев до 5 лет. Все зависит от объема и трудоемкости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Экономический эффект от внедрения рацпредложений молодежи, поступивших в этом году, оценивается в 500 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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