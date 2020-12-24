ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим" отмечает 22-ю годовщину со дня создания

24 декабря частному охранному предприятию ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим" исполняется 22 года. Общество основано 24 декабря 1998 года как Агентство "ЛУКОМ-А-Саратов", в январе 2007 г., после присоединения Агентства "ЛУКОМ-А-Юг", переименовано в Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим".

В августе 2013 года для обеспечения безопасности объектов ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта" в его составе сформировано подразделение охраны в Самарской области, а в 2014 году агентством приняты под охрану объекты ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт".

Агентство обеспечивает физическую защиту и безопасность объектов нефтедобычи, нефтепереработки и транспортировки нефтепродуктов в Приволжском федеральном округе.

Управление № 3 (Самара) успешно решает задачи по охране производственных объектов и месторождений ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта", обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов, эксплуатации технических средств охраны. Управление тесно и эффективно взаимодействует с силовыми структурами Самарской области в сфере обеспечения антитеррористической защищенности и недопущению актов незаконного вмешательства на объектах ТЭК.

В рамках подписанных соглашений с отделами МВД России работники общества выполняют обязанности по оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка в местах проведения массовых мероприятий.

Высокое качество оказываемых агентством охранных услуг на протяжении многих лет отмечено почетными грамотами и благодарственными письмами со стороны заказчиков, правоохранительных органов, муниципальных образований и общественных организаций.

Персонал агентства — это сплоченная команда, ядро которой составляют сотрудники, прошедшие службу в силовых структурах Российской Федерации, имеющие боевой опыт, объединенные принципами корпоративной этики, пониманием стоящих перед ними задач и уважением друг к другу.

Желаем работникам компании крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе, новых смелых планов и неиссякаемых сил для их реализации, тепла в душе и мира в ваших семьях, а предприятию ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим" — процветания и новых успехов.

Телефон: 8 (846) 207-41-48 доб. 104, 105

Электронная почта: samara3@lukom-a.ru

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