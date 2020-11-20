Как в Тольятти будут контролировать качество атмосферного воздуха

По сообщению РБК, в этом году побит рекорд уровня загрязнения воздуха в регионах России за последние 16 лет. Самарская область — в списке регионов, где было зафиксировано больше всего случаев с загрязнением воздуха, на нее пришлось больше половины (112) инцидентов, передает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Актуальный вопрос

Для Тольятти, как и для любого промышленно развитого города, состояние воздуха — вопрос первостепенный. Тем более что активные горожане как только чувствуют неладное, обращаются с жалобами к местным властям.

13 ноября в администрации Тольятти состоялось очередное заседание общественного экологического совета, на котором обсуждалась экологическая ситуация в городе и меры, предпринимаемые городской властью, промпредприятиями, федеральными органами надзора и общественностью по ее улучшению.

Директор Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова представила участникам результаты анализа многолетних данных метеорологических условий, способствующих концентрации и рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. Выводы исследования свидетельствуют о том, что из-за изменения погодных условий (снижение скорости ветра, количества осадков и повышение среднегодовой температуры) и увеличения плотности застройки города рассеивающая способность атмосферы в Тольятти со временем снижается. Это приводит к более частому возникновению периодов неблагоприятных метеоусловий.

Руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства Тольятти Надежда Павлинова и ранее подчеркивала, что преимущественно с 2018 года на территории Тольятти увеличилось количество обращений граждан на ухудшение качества атмосферного воздуха. При этом, по данным государственного мониторинга атмосферы по 23 основным загрязнителям, ежегодно фиксируется незначительное количество проб с превышением установленных нормативов: не более 0,2% от общего числа.

"Обращения граждан, как правило, содержат информацию о наличии специфического химического запаха, раздражающего органы дыхания. В период появления запаха государственной системой мониторинга также фиксируются незначительные превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, либо вообще не фиксируются", — отметила Павлинова.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в Тольятти, можно сделать следующие выводы: граждане обращаются на наличие раздражающих запахов, но при этом, установить источник не представляется возможным, как и привлечь нарушителя к ответственности.

По словам Павлиновой, на законодательном уровне отсутствует понятие "региональный норматив запаха", как и правовые основания для его определения и установления, а также последующего мониторинга. Как один из вариантов — разработка такого регионального норматива.

В ходе заседания была представлена информация о работе и проверках промышленных предприятий.

Всегда принимают меры

Крупные промышленные предприятия об этой теме знают не понаслышке, их регулярно проверяют контролирующие органы. В случае выявления нарушений предприятие обязано устранить их в определенный срок. И по-настоящему несущих ответственность за свою деятельность заводов в Тольятти не так много, они у всех на слуху, не скрывают данных и вполне открыто общаются с общественностью на экологических мероприятиях. В их числе — КуйбышевАзот, Тольяттикаучук и другие. Но ведь Тольятти представлен и другими производствами, совсем не готовыми к открытому в публичной плоскости диалогу.

На всех экологических мероприятиях, проводимых властями и контролирующими органами, представители крупных предприятий традиционно докладывают о том, какие меры предпринимают на заводах, чтобы они не только стабильно функционировали, обеспечивая людей работой, перечисляя налоги, но и минимизировали воздействие на охрану окружающей среды. Так, на последнем мероприятии руководству АВТОВАЗа, АКОМ-Инвеста, Волгоцеммаша, ТЭЦ ВАЗа, Тольяттинскому судоремонтному заводу и др. было предложено направить в департамент городского хозяйства информацию о планируемых мероприятиях по кардинальному снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период до 2024 года. Это необходимо для формирования комплексного плана по снижению негативного воздействия на состояние воздуха, решение о подготовке которого ранее было также принято общественным экологическим советом.

Важные нюансы

И если промышленные предприятия в ответ на вопрос о влиянии их деятельности на окружающую среду не отмалчиваются, то о малых предприятиях и о воздействии транспорта подробной информации нет.

При этом, как говорят эксперты, пока мало изучены другие важные составляющие, влияющие на качество воздуха, которым дышат тольяттинцы. Это — выхлопы от транспорта, ведь Тольятти не зря называют автомобильной столицей. Да и малых предприятий, деятельность которых влияет на качество воздуха, в городе огромное количество, и последствия их деятельности оценить довольно сложно.

Представитель ОНФ Тольятти Сергей Лушин поделился: "Мы считаем, что проблема экологии в Тольятти состоит из трех частей. Это не только выбросы химпрома, но и незарегистрированные природопользователи, а также выбросы автотранспорта".

По данным горадминистрации, количество автотранспорта в Тольятти ежегодно растет: если в 2011 году насчитывалось 229 тыс.единиц, то в 2019 году — уже 283 тыс. единиц.

По данным анализа, проведенного в 2018 году, выбросы загрязняющих веществ по семи основным загрязнителям (оксид углерода, оксид азота, оксиды серы, углеводороды, сажа, сероводород, фенол, формальдегид, бензопирен) распределились по источникам следующим образом: автотранспорт — 65,19% (35,9 тыс.тонн/год); промвыбросы — 34,81% (19,2 тыс.тонн/год).

Напомним, что в этом году вступил в силу приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ "Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ". Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно проводить мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ, если на их предприятиях имеются источники выбросов вредных и загрязняющих веществ. Для Тольятти остается актуальным вопрос: сколько же таких ИП и юрлиц действует на территории города и охвачены ли они экологическим контролем?

Представители крупных предприятий подчеркивают, что при любом неприятном запахе, даже если человек стоит около выхлопной трубы автомобиля, обвинения звучат в адрес большой химии, а осеннюю дымку считают смогом. Никто не отрицает, что запахи иногда появляются. При этом нельзя забывать, что даже в одном Северном промузле работают три металлургических производства, заводы железобетонных конструкций и асфальта, ТЭЦ и много чего еще.

Общественность не дремлет

"Мы уже давно не можем поймать одного природопользователя на "Фосфоре", — говорит Лушин. — Даже не знаем, чем он занимается, но, судя по дыму, он работает на максимуме, и его нужно ловить. И тех, кто работает без документов, много, Тольятти нужна карта таких природопользователей. Какая ответственность может быть у организации, которая даже не зарегистрирована? То же самое и с авто. У многих техосмотры просто куплены".

То, что в городе стали открыто говорить о проблемах экологии и искать решения, — заслуга тех, кто первым поднял эту тему. Однако улучшить экологию только силой недовольства и протеста не получается, спустя два года это стало ясно. К тому же стали появляться группы тольяттинцев, которые также влияют на ситуацию, но без криков и с более профессиональной позиции.

"В нашем штабе ОНФ 10 человек. Это в основном люди с техническим образованием и юристы. Мы поняли, что снимать видео и стоять с табличками бесполезно, — рассказал Лушин, — Нужно объединяться с правоохранительными органами, налоговой инспекцией и общественностью, чтобы найти источники загрязнения воздуха. Нам не хватает специалистов для проверок, чтобы поймать нарушителей".

По его словам, по результатам уже проведенных проверок прокуратуры и ОНФ составлено больше сотни протоколов о нарушениях со стороны малых предприятий, действующих в городе. В ОНФ после проверок выводы созрели такие: крупные предприятия со всех сторон обложены законами, контролерами, нормами, программами по уменьшению вредного воздействия. Малые же предприятия могут запросто сжечь КамАЗ, чтобы подготовить его в пункт приема металлолома, и даже штраф за это не получат.

"Когда два года назад мы погружались в эту тему, то уровень дискуссии со стороны общественности был просто базарным, — делится впечатлениями исполнительный директор АНО "Аиралаб Рус" Иван Петров. — Сегодня в этих встречах стало больше конструктива, и мне кажется, пришел момент, когда стала возможна синергия между технологиями, позицией предприятий и интересами города. Главное сейчас развивать не конфликтность, а взаимодействие между всеми сторонами".

По итогам заседания, учитывая мнения экспертов и выводы метеорологов, членами Экологического совета было решено подготовить обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову о недопустимости строительства на территории Тольятти новых производств, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. В завершение встречи члены экологического Совета избрали заместителя председателя органа из состава общественности. Им стал руководитель тольяттинского отделения Социально-экологического союза Андрей Крючков.