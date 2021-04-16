ССК ответила на вызов пандемии надежным энергоснабжением медучреждений региона

На этой неделе Самара встречала Поволжский энергетический форум и 27-ю международную специализированную выставку "Энергетика и ЖКХ — 2021", которые собрали ярких представителей отечественной отрасли, а также их зарубежных коллег в ВК "Экспо-Волга". Профессиональному и экспертному сообществу было что обсудить и в связи с реализацией национальных проектов, и с обеспечением бесперебойным энергоснабжением медучреждений региона в период пандемии.

Регион как пульсирующее сердце

Открывая выставку, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов высоко оценил вклад энергетиков в реализацию национальных проектов и сказал, что наша область достигла 7% индекса качества городской среды за 2020 год. Однако эта большая работа носит плановый характер. А весь прошлый год и первый квартал текущего энергетики — на переднем крае борьбы с пандемией. И в первых рядах — АО "Самарская сетевая компания".

Не случайно на выставочном стенде ССК карта региона представлена в виде пульсирующего сердца. Бьющееся сердце символизирует жизнь и энергию, бегущую по проводам к больницам, где эту жизнь спасают. И этот импульс исходит от энергетиков, их профессионализма и готовности к реализации нестандартных решений.

Под знаком covid-19

Тесное взаимодействие с областным правительством и руководством муниципалитетов, всесторонняя помощь и поддержка создали условия для эффективного и оперативного решения вопросов качества электроснабжения населения и предприятий. По поручению правительства ССК взяла под особый контроль энергоснабжение 257 больниц, поликлиник и ФАП региона, находящихся в зоне ее ответственности. Суммарная мощность нагрузки по этим объектам социальной значимости составляет 82 МВт, что равносильно энергонагрузке города с населением около 200 тысяч человек.

Многие больницы были перепрофилированы для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом, и это потребовало дополнительных мощностей энергооборудования для стопроцентно надежного энергоснабжения. В Самаре, Тольятти и Сызрани энергетики подключили к сетям новые корпуса больниц, в Волжском районе — фельдшерско-акушерский пункт. Над решением этих нестандартных задач в оперативном режиме в прошлом году работала большая команда энергетиков.

Ни на секунду не прерывая обеспечение электроэнергией жителей и организации региона, ССК проводила модернизацию распределительных сетей, строила новые подстанции, резервные источники питания. При этом энергетики прикладывали все усилия, чтобы даже большие строительные работы выполнить в максимально короткие сроки.

Энергопоезд — на запасном пути

Совместно с другими энергокомпаниями региона ССК передала в дар правительству Самарской области мобильную электростанцию "Энергопоезд", которая может не только стать "скорой помощью" для ликвидации форс-мажорных ситуаций на электросетях, но и быть полезной при строительстве новых медучреждений. К счастью, пока "Энергопоезд" ни разу не использовался — энергетики решали все проблемы с электроснабжением в штатном режиме. Но тот факт, что такой дополнительный инструмент защиты энергобезопасности у нас есть, добавляет надежности энергосистеме Самарской области.

Время пересмотреть приоритеты

По мнению экспертов, энергетическая отрасль сегодня переживает этап переосмысления приоритетов. Большая энергетика, обеспечивающая хозяйственно-экономическую деятельность страны, дает дорогу малой — системе ЖКХ, которая обязывает доходить до конечного потребителя.

"Профессиональное сообщество традиционно считало важнейшей большую энергетику: электростанции, системные линии электропередачи. На самом деле энергетика нацелена на поставку киловатт конечному потребителю. В связи с этим мы переместили акценты с большой энергетики на распределительные сети, когда мы должны запитать медицинские пункты, обеспечить электроснабжение и людей, которые находятся в изоляции, и заводов. Цель нашей работы — всегда быть доступными для конечного потребителя", — сказал генеральный директор АО "Самарская сетевая компания" Виль Мухаметшин.

Внимание к нуждам людей — примета сегодняшнего времени. Символично, что приняв беспрецедентный вызов пандемии в связи с covid-19, энергетическая отрасль сосредоточилась, в первую очередь, на решении задач, связанных с обеспечением электроэнергией медучреждений, которые спасают жизнь и здоровье людей.