Олег Комаров: "Экологические проблемы требуют законодательных решений"

Партия "Зеленые" - одна из самых старых партий в Российской Федерации - создавалась еще в 1994 году. В Самаре она появилась в 2006 году. На тот момент местное отделение партии возглавлял известный шоумен Борис Фрадков. С тех пор прошло много лет, и о партии уже успели подзабыть. Ситуация изменилась в 2020 году, когда "Зеленых" возглавил Олег Комаров. В сентябре этого года он был избран в совет депутатов Кировского района в Самаре.

- Вы - достаточно известный в Самарской области человек и могли бы победить в сентябре как самовыдвиженец. Почему вы баллотировались от "Зеленых"?

- По нескольким причинам, основная - предложение возглавить "Зеленых", поступившее от председателя Центрального совета Анатолия Памфилова. Сегодня моя профессиональная деятельность в качестве руководителя компании "ТрансЭко" очень близка к экологической теме. Компания ежедневно осуществляет транспортировку отходов, занимается экологической общественной деятельностью, ликвидирует несанкционированные свалки.

- А до "Зеленых" вы были членом какой-либо партии?

- Да, с 2003 года состоял в "Единой России". Решение о выходе из ЕР было взвешенным. К сожалению, парламентские партии вспоминают об экологии по остаточному принципу. В то же время в целом ряде регионов опасения за состояние окружающей среды выводят людей на улицы. Тема экологии входит в первую десятку проблем, которые тревожат население. Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие, поскольку здоровье и дети остаются базовыми универсальными ценностями. Люди разочарованы и устали от традиционных лозунгов политических партий и хотят нормальной комфортной жизни. Дышать чистым воздухом, пить нормальную воду, гулять в лесу без свалок.

- Насколько многочисленна партия на данный момент?

- Мы провели аудит, полностью обновили партийный состав, сформировали новый совет. На сегодняшний момент в партию вступили 205 человек. Живые, активные, настоящие, желающие работать и помогать люди. Сейчас, помимо Самары, ведем активные переговоры с городскими округами. Общественников и жителей, не безразличных к экологии, много, они проявляют интерес и вступают в партию.

- Какие вопросы партия будет поднимать в первую очередь?

- Постараюсь прикладывать все усилия к конструктивному диалогу общественности, науки и власти по теме экологии и проблемам окружающей среды. На днях в РБК опубликовали исследование FinExpertiza по показателям экстремально высокого загрязнения воздуха, и 112 из 171 случая выброса вредных веществ в атмосферу по всей стране приходится на Самарскую область. В Самаре за неделю - девять случаев превышения нормы содержания в воздухе сероводорода. Тольятти всегда лидирует по выбросам, жители жалуются на химический запах, там превышено содержание формальдегидов, аммиака, в Новокуйбышевске - превышение фенолов. Это нормально? В Чапаевске экологическое бедствие, в реке найдено более 200 тысяч погибших рыб. Жители Крутых Ключей задыхаются от "химического тухлого" запаха. Да, инициируются проверки, которые по итогу показывают "факт излива канализационных стоков" без установленных источников. Это события последнего месяца. А сколько их за год?

- У вас есть опыт решения таких вопросов?

- Экологическое направление всегда проходило одной из главных линий в моей работе. Возникали и решались вопросы, связанные с качеством питьевой воды, с благоустройством и контролем за лесами в черте города, с несанкционированными свалками, с заброшенными городскими озерами, которые, к сожалению, в таком состоянии пребывают, но продолжают служить для многих горожан реальными местами отдыха и так далее.

- Каковы амбиции партии, в каких выборах будете участвовать ?

- У нас в планах - самое активное участие в предстоящих выборных кампаниях всех уровней. По Государственной думе для своего выдвижения я рассматриваю округ, включающий территорию Кировского и Красноглинского районов. Ну и конечно Тольятти, где, по опросам, экологическое направление вызывает наибольший общественный резонанс. Экологические проблемы невозможно решить на местном уровне, только на законодательном. Экология у нас всегда почему-то на заднем плане, сама структура бюджета не заточена под экологическую тематику.

В последние годы заметно, что президент РФ Владимир Путин уделяет экологии огромное внимание и призывает власти всех уровней активнее решать проблемы в этой сфере. Экологическое направление неразрывно связано с экономикой страны. Вот только не всегда ответственные за реализацию национальных проектов чиновники относятся к нему серьезно. Счетная палата по итогам аудита 2019 года признала нацпроект "Экология" аутсайдером, исполненным на 66%, и тенденция прослеживается и в этом году. Желание людей дышать чистым воздухом, пить чистую воду, употреблять экологически чистые продукты, наслаждаться парками и природой в комфортных условиях первостепенно. Партия "Зеленых" при поддержке жителей Самарской области планирует добиться значительного успеха на выборах и заняться реальным решением экологических проблем.