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АО "Транснефть - Приволга" выполнило план по диагностике магистральных и технологических трубопроводов 2020 года

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в 2020 году выполнило диагностику более 2,1 тыс. км магистральных и технологических трубопроводов. Работы проводились в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Годовой план диагностических работ выполнен в полном объеме.

Диагностику выполняли специалисты АО "Транснефть - Диаскан" в рамках Сводной программы диагностического обследования объектов ПАО "Транснефть".

За минувший год выполнено исследование 32 участков линейной части магистральных трубопроводов суммарной протяженностью более 2 тыс. км. Исследования внутренней полости трубопроводов проводилось диагностическими приборами различной конструкции (ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы) собственной разработки АО "Транснефть - Диаскан".

В целях контроля технического состояния трубопроводов в местах пересечения с водными объектами обследовано 116 подводных переходов через водные преграды и малые водотоки. Проведена внутритрубная диагностика основных и резервных ниток подводных переходов магистральных трубопроводов (ППМТ) через реки. По итогам обследования выданы заключения о соответствии состояния ППМТ требованиям нормативно-технической документации и сроку безопасной эксплуатации.

На основе результатов диагностики сформирован план ремонтных работ.

Ежегодное выполнение мероприятий по своевременной диагностике и качественному обслуживанию системы магистральных и технологических трубопроводов позволяют АО "Транснефть - Приволга" повышать уровень надежности производственных объектов.

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