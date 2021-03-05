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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов рассказал о поддержке бизнеса в пандемию

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов считает, что открыть бизнес можно и в период коронавирусных ограничений - благодаря поддержке федеральных и региональных властей. Так, министр сообщил об открытии в Самарской области центров "Мой бизнес", в которых предприниматели могут получить помощь по разным вопросам, включая нюансы процедуры регистрации своего дела.

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