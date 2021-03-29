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Преступления Происшествия

Пьяный житель Самарской области сообщил о теракте, чтобы посмотреть на работу полицейских

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинеле Самарской области задержали 35-летнего мужчину, оставившего ложное сообщение о теракте.

По данным регионального ГУ МВД, днем 20 февраля неизвестный сообщил в экстренную службу о готовящемся теракте в профессиональном образовательном учреждении Кинельского района. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, кинолог со служебной собакой и ближайшие экипажи наружных служб полиции.

В "заминированном" здании из-за каникул не было учащихся и персонала. Стражи порядка осмотрели помещения и прилегающую территорию и ничего опасного не обнаружили.

В отношении звонившего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение об акте терроризма"). Задержанный мужчина пояснил, что был пьян и хотел посмотреть на оперативное реагирование правоохранителей, хотя при этом понимал, что нарушает закон.

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