Житель Самарской области получил три года за контрабанду наркотиков из Италии

Новоуренгойский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Самарской области. Он признан виновным в совершении незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств группой лиц по предварительному сговору наркотических средств в значительном размере.

Напомним, что в в декабре 2020 г. новокуйбышевец совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил контрабандную поставку с территории Итальянской Республики в город Новый Уренгой различных видов наркотиков в целях личного употребления.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок три года условно с испытательным сроком на три года.