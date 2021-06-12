В Самаре заканчивается суд по делу предполагаемых киллеров ОПС "Законовкие"

В Самарском районном суде под председательством судьи Дмитрия Дерунова вышел на финальную стадию судебный процесс с участием присяжных заседателей по обвинению предполагаемых участников устойчивой группировки "Законовские" Андрея Габдуллина и Александра Осипова, обвиняемых в убийстве Алексея Ивлева.

Как ранее сообщали СМИ, Алексей Ивлев - выпускник СВВАУЛ. После службы в армии он вышел в отставку и переехал в Самару.

Летом 2005 года у своего дома он был застрелен киллером. Правоохранители задержали троих подозреваемых в этом преступлении только через 15 лет, когда начали расследовать старые дела, связанные с деятельностью крупнейшего в Самаре "Законовского" ОПС.

Под подозрение в убийстве Алексея Ивлева подпали Александр Осипов, Андрей Габдуллин и В.Левашин.

По версии правоохранителей, убийство Алексея Ивлева было заказным и совершено группой лиц. А стрелял в него Левашин. Предполагаемый киллер заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве, и его уголовное дело было первым направлено для рассмотрения в Самарский районный суд, куда оно поступило 11 сентября 2020 года. Левашину было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой по найму.

Процесс по его делу вела судья Анна Давыдова. Суд длился недолго. Приговор был вынесен в особом порядке 30 сентября. Левашина приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима.

В приговоре излагается версия, почему убийство Ивлева было приписано представителям ОПС "Законовские" и из-за чего его могли убить.

Как указано в приговоре, с конца 1990-х годов на территории Кировского рынка Самары образовалась группировка молодых мужчин, осуществлявшая нелегальный сбор денежных средств с представителей оптово-розничной торговли и получившая наименование по фамилии своего организатора Александра Законова - "Законовские".

В этом объединении Законов получил статус лидера, пользовался авторитетом среди членов группировки и выполнял руководящую функцию.

Для осуществления легального сбора арендной платы с продавцов названного рынка по указанию лидера было создано ООО "САММОС" ОГРН 1027743015178. С того времени указанное общество осуществляло коммерческую деятельность и получало прибыль от сдачи в аренду торговых площадей на Кировском рынке. Деятельность общества была подконтрольна лидеру, а доходы от нее распределялись по его усмотрению и указаниям.

Александр Законов был убит в декабре 2004 года в ходе вооруженного конфликта в присутствии своего телохранителя Алексея Рыжова. После его смерти между Рыжовым и мужем родной сестры Законова Владиславом Исайчевым (также был убит) возник конфликт, связанный с желанием обоих занять лидирующее место в группировке и получить контроль над распределением прибыли от коммерческой деятельности ООО "САММОС".

В процессе возникшего противоборства муж сестры Законова привлек на свою сторону Алексея Ивлева, якобы имевшего какие-то связи в криминальных кругах. И Ивлев в апреле-мае 2005 года (более точное время не установлено) в ходе неоднократных встреч со сторонниками Алексея Рыжова якобы в негативной форме высказывался о нем, оспаривая тем самым его лидерство в группировке.

По версии следствия, примерно в апреле-мае 2005 года у лидера группировки Алексея Рыжова, испытывающего личную неприязнь к Ивлеву из-за негативных высказываний, а также из-за желания укрепить свой авторитет в криминальном сообществе, возник преступный умысел на убийство Ивлева.

Рыжов якобы разработал план преступления, которое, по его мнению, должно было быть совершено организованной группой за деньги. По версии следствия, в качестве организатора убийства он привлек приближенного к себе руководителя одного из структурных подразделений-звеньев группировки "Законовские" Александра Осипова. Совместно с ним должны были действовать рядовые члены группировки Андрей Габдуллин и В.Левашин. В качестве вознаграждения за убийство предполагалась сумма не менее 1,5 млн рублей.

Для исполнения убийства Осипов получил от Рыжова в Самаре пистолет неустановленной модели калибра 9 мм с боеприпасами и прибором бесшумной стрельбы.

А в мае 2005 года Осипов отвез на своем автомобиле Габдуллина и Левашина в лесной массив в трех километрах от пересечения ул. Демократической и Волжского шоссе в сторону п. Управленческий, где озвучил им указание лидера Рыжова лишить жизни Ивлева за деньги. Получив согласие, Осипов передал сообщникам пистолет с патронами и глушителем.

Затем Осипов в интересах заказчика Рыжова назначил Левашина исполнителем убийства, а Габдуллину поручил выслеживание будущей жертвы и сопровождение стрелка на автомобиле ВАЗ-21099 до и после убийства, а также оказание ему содействия в совершении преступления.

В период с апреля по май 2005 года Осипов передал Габдуллину и Левашину полученные от лидера Рыжова сведения о том, что Ивлев проживает в доме №53 по улице Самарской и его передвижениях по городу на автомобиле Mercedes Gelandewagen, а также его госномер.

Исполняя задуманное, во второй половине дня 12 июня 2005 года Габдуллин на автомобиле ВАЗ-21099 привез вооруженного пистолетом Левашина к дому Ивлева, а сам отъехал на несколько кварталов, где ожидал его.

В период с 18:00 до 18:15 Левашин выбрал момент, когда Ивлев шел от дома к своему автомобилю, подошел сзади и с близкого расстояния выстрелил ему в затылок, отчего тот скончался на месте.

После совершения убийства Левашин подбежал к ожидавшему его в машине Габдуллину, выбросил у автомобиля обойму от пистолета с оставшимися боеприпасами, сел в салон, и они с сообщником скрылись с места преступления. По пути они выбросили оружие и одежду, в которой стрелок был на месте преступления.

Затем исполнители через организатора сообщили об убийстве Рыжову. По версии следствия, Осипов получил от заказчика 1 млн рублей за организацию убийства, еще 500 тысяч рублей были переданы исполнителям Габдуллину и Левашину.

Действия Осипова и Габдуллина были квалифицированы следствием по п. "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ.

Уголовное дело в их отношении по окончании следствия было передано в Самарский районный суд для рассмотрения по существу, где было зарегистрировано 20 октября 2020 года. Процесс с участием присяжных ведет судья Дмитрий Дерунов.

По данным источника Волга Ньюс, 3 июня коллегия присяжных вынесла вердикт, которым признали доказанной виновность Осипова и Габдуллина в умышленном лишении жизни Ивлева организованной группой по найму.

Меру наказания им определит суд.