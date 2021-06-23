Тольяттинка зарегистрировала в своей квартире 80 мигрантов

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы по факту фиктивной регистрации мигрантов.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, с ноября 2020 г. женщина поставила на миграционный учет в своей квартире 80 иностранцев. Предоставлять им жилье она не собиралась.

Задержанная признала вину и рассказала, что получила за "услуги" более 20 тыс. рублей.