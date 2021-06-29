Самарца обвиняют в убийстве знакомого во время пьяной ссоры

В Самаре закончили расследование уголовного дела 31-летнего мужчины, которого обвиняли в убийстве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 13 марта 2021 г. обвиняемый в квартире знакомого на ул. Ставропольской во время пьяной ссоры нанес приятелю множественные ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением скоро будет направлено в суд.