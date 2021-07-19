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Верховный Суд РФ истребовал уголовное дело Дмитрия Сазонова для изучения

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный Суд РФ истребовал уголовное дело бывшего полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова для изучения в связи с тем, что на кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции поступило представление заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Верховном Суде РФ.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на ОПГ "Законовские". Орлов подал заявление в ФСБ о том, что уже несколько лет носит взятки сыну председателя губернской думы за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова.

Второй эпизод в деле касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах Самары. По словам Сазонова, он злоупотреблял доверием потерпевшего Юсупова и принимал от него деньги, но ничем не мог помочь. Обвиняемый частично возместил ущерб.

В последнем слове подсудимый не признал вину во взяточничестве и настаивал, что Орлов подбросил ему меченые деньги.

12 августа апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре Ленинского райсуда лишь формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские", оставив остальную часть в силе.

В январе и феврале в Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили жалобы от Дмитрия Сазонова и трех его адвокатов: Дмитрия Тараборина, Марины Карномазовой и Андрея Карнамазова. Коллегия под председательством федерального судьи Сергея Краснова частично удовлетворила жалобы. Срок и размер получения взяток от "законовских" сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. В итоге срок экс-полковнику Росгвардии снизили до девяти с половиной лет, а штраф — до 22,6 млн рублей. Арест с имущества его жены сняли.

1 июля в Верховный Суд РФ поступило представление от заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. В связи с этим 7 июля Верховный Суд истребовал уголовное дело Дмитрия Сазонова для изучения. По результатам изучения Верховный Суд решит, будет ли рассмотрено представление Игоря Ткачева.

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