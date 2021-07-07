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Заместитель генпрокурора РФ обжаловал кассационное определение по делу Дмитрия Сазонова в ВС РФ Уголовное дело бывших сотрудников МЧС из Тольятти передали в прокуратуру для утяжеления обвинения Живодер, убивший котенка, не смог обжаловать приговор Главному инженеру РКЦ "Прогресс" Александру Кочеткову вынесли приговор Семья пенсионеров из Похвистнево оштрафована на 4,2 млн руб. за продажу алкоголя

Суды Происшествия

Заместитель генпрокурора РФ обжаловал кассационное определение по делу Дмитрия Сазонова в ВС РФ

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Верховный Суд РФ 1 июля поступило представление заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева на кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 18 марта, которым был изменен приговор Ленинского райсуда от 26 февраля 2020 г. бывшему полковнику Росгвардии Дмитрию Сазонову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Верховном Суде РФ.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Ленинский районный суд приговорил Дмитрия Сазонова к 12 годам лишения свободы и штрафу 220 млн рублей.

Дмитрия Сазонова задержали 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на группу "авторитетных" бизнесменов, известных как "Законовские". Орлов ранее подал заявление в ФСБ о том, что уже несколько лет носит взятки сыну председателя губернской думы за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое осуществляло личную охрану главы сообщества Сергея Гафурова.

Второй эпизод в деле касается получения взяток от предпринимателя, занимающегося фотосъемкой в роддомах Самары. По словам Сазонова, он злоупотреблял доверием потерпевшего Юсупова и принимал от него деньги, но реально ничем не мог помочь. Обвиняемый частично возместил ущерб: из 820 полученных тысяч 300 тысяч уже возвращены Юсупову.

В последнем слове подсудимый не признал вину во взяточничестве и настаивал, что Орлов подбросил ему меченые деньги.

12 августа апелляционная инстанция Самарского облсуда постановила изменить в приговоре Ленинского райсуда лишь формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские", оставив остальную часть в силе.

В январе и феврале в Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили жалобы от Дмитрия Сазонова и трех его адвокатов: Дмитрия Тараборина, Марины Карномазовой и Андрея Карнамазова. Жалобы были изучены и по ним назначили заседание.

Коллегия под председательством федерального судьи Сергея Краснова частично удовлетворила жалобы. Срок и размер получения взяток от "законовских" был сокращен: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. В итоге срок наказания экс-полковнику Росгвардии снизили до девяти с половиной лет, а штраф — до 22,6 млн рублей. Арест с имущества жены осужденного сняли.

Это кассационное определение обжаловали. 1 июля в Верховный Суд РФ поступило представление от заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Верховном суде, теперь суд рассмотрит представление и примет по нему решение, либо принять его к рассмотрению, либо отклонить.

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зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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