Заместитель генпрокурора РФ обжаловал кассационное определение по делу Дмитрия Сазонова в ВС РФ

В Верховный Суд РФ 1 июля поступило представление заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева на кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 18 марта, которым был изменен приговор Ленинского райсуда от 26 февраля 2020 г. бывшему полковнику Росгвардии Дмитрию Сазонову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Верховном Суде РФ.

Напомним, Ленинский районный суд приговорил Дмитрия Сазонова к 12 годам лишения свободы и штрафу 220 млн рублей.

Дмитрия Сазонова задержали 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на группу "авторитетных" бизнесменов, известных как "Законовские". Орлов ранее подал заявление в ФСБ о том, что уже несколько лет носит взятки сыну председателя губернской думы за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое осуществляло личную охрану главы сообщества Сергея Гафурова.

Второй эпизод в деле касается получения взяток от предпринимателя, занимающегося фотосъемкой в роддомах Самары. По словам Сазонова, он злоупотреблял доверием потерпевшего Юсупова и принимал от него деньги, но реально ничем не мог помочь. Обвиняемый частично возместил ущерб: из 820 полученных тысяч 300 тысяч уже возвращены Юсупову.

В последнем слове подсудимый не признал вину во взяточничестве и настаивал, что Орлов подбросил ему меченые деньги.

12 августа апелляционная инстанция Самарского облсуда постановила изменить в приговоре Ленинского райсуда лишь формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские", оставив остальную часть в силе.

В январе и феврале в Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили жалобы от Дмитрия Сазонова и трех его адвокатов: Дмитрия Тараборина, Марины Карномазовой и Андрея Карнамазова. Жалобы были изучены и по ним назначили заседание.

Коллегия под председательством федерального судьи Сергея Краснова частично удовлетворила жалобы. Срок и размер получения взяток от "законовских" был сокращен: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. В итоге срок наказания экс-полковнику Росгвардии снизили до девяти с половиной лет, а штраф — до 22,6 млн рублей. Арест с имущества жены осужденного сняли.

Это кассационное определение обжаловали. 1 июля в Верховный Суд РФ поступило представление от заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Верховном суде, теперь суд рассмотрит представление и примет по нему решение, либо принять его к рассмотрению, либо отклонить.