Кассация пересмотрела приговор Дмитрию Сазонову

В четверг, 18 марта, в Самаре Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор по делу бывшего полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова. Суд нашел основания для снижения срока заключения с 12 до 9,5 года, а штрафа с 220 до 22 млн руб., передает корреспондент Волга Ньюс.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на группу "авторитетных" бизнесменов, известных как "Законовские".

Орлов ранее, уже разоблачавший других "крышевателей" "Законовских" сообщил в ФСБ о том, что уже несколько лет носит взятки Сазонову за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое осуществляло личную охрану главы группировки Сергея Гафурова.

В деле также был эпизод с получением взяток от предпринимателя, занимающегося фотосъемкой в роддомах Самары.

Сазонов вины во взяточничестве не признавал и настаивал на том, что Орлов подбросил ему меченые деньги.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд назначил Дмитрию Сазонову 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишение звания.

В августе апелляционная инстанция облсуда постановила изменить в приговоре Ленинского районного суда лишь формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские".

Кассационная же инстанция сочла недоказанными факты получения Сазоновым части взяток от "Законовских", а также переквалифицировала эпизод с фотографами на мошенничество.