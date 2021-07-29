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"Семейная приемная ВОРДИ" проведет консультации в Тольятти и Отрадном

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное отделение "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" (ВОРДИ) сообщает — с 1 августа ежемесячно в Тольятти и Отрадном будут организованы выездные консультации специалистов с привлечением экспертов различных профильных органов и ведомств.

Напомним, региональное отделение Самарской области ВОРДИ работает с апреля 2018 года. Это служба социального сопровождения, в которой семьи, воспитывающие детей-инвалидов и взрослых инвалидов с ментальными и иными нарушениями, получают информационно-справочную поддержку по вопросам жизнеустройства — по телефону, очно, в формате комплексного сопровождения семьи.

Выездные консультации позволят обеспечить оперативное решение проблем обратившихся семей, повысить степень их социальной защищенности и получить необходимые услуги от ведомств.

Также организация обеспечит двум молодым людям с ментальными и иными нарушениями дневную занятость — они будут изготавливать информационные листовки и лифлеты Семейной приемной ВОРДИ для размещения в государственных и муниципальных структурах Самарской области.

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