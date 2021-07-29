"Семейная приемная ВОРДИ" проведет консультации в Тольятти и Отрадном

Региональное отделение "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" (ВОРДИ) сообщает — с 1 августа ежемесячно в Тольятти и Отрадном будут организованы выездные консультации специалистов с привлечением экспертов различных профильных органов и ведомств.
Напомним, региональное отделение Самарской области ВОРДИ работает с апреля 2018 года. Это служба социального сопровождения, в которой семьи, воспитывающие детей-инвалидов и взрослых инвалидов с ментальными и иными нарушениями, получают информационно-справочную поддержку по вопросам жизнеустройства — по телефону, очно, в формате комплексного сопровождения семьи.
Выездные консультации позволят обеспечить оперативное решение проблем обратившихся семей, повысить степень их социальной защищенности и получить необходимые услуги от ведомств.
Также организация обеспечит двум молодым людям с ментальными и иными нарушениями дневную занятость — они будут изготавливать информационные листовки и лифлеты Семейной приемной ВОРДИ для размещения в государственных и муниципальных структурах Самарской области.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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