Реналь Мязитов готовится подать заявление на УДО

В Самарском районном суде 12 августа рассматривалось ходатайство осужденного Реналя Мязитова об отсрочке исполнения приговора в части уплаты штрафа. Федеральный судья Анна Давыдова в удовлетворении ходатайства отказала, не усмотрев достаточных на то оснований.

Напомним, в ноябре прошлого года бывший исполнительный директор Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Мязитов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему было назначено наказание в виде шести лет неволи со штрафом в 200 тыс. рублей.

В мае апелляционная инстанция оставила приговор Октябрьского районного суда в отношении Мязитова без изменения. Однако по словам адвоката Вячеслава Земчихина, его клиент считает себя невиновным и на несправедливый, по его мнению, приговор будет подана кассационная жалоба.

Недавно Мязитов был этапирован в колонию общего режима и смог получить там работу.

Как сообщил осужденный суду на заседании, проведенном в режиме видеоконференцсвязи, он трудится в ИК №5 поваром с ежемесячным окладом в 4,7 тыс. рублей. И так как у Мязитова нет возможности выплачивать штраф, то он просит отсрочить уплату до своего освобождения, когда сможет устроиться на хорошо оплачиваемую работу.

Прокурор была против удовлетворения этого ходатайства, дескать, штраф итак небольшой.

Из назначенного срока лишения свободы Мязитов уже отбыл в следственном изоляторе 2 года и 10 месяцев (с октября 2018 г). Еще в прошлом году у него появилось право ходатайствовать об условно досрочном освобождении. Сейчас он готовится воспользоваться этим правом.