Приговор экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову устоял в областном суде

В понедельник, 17 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобы и оставила без изменений приговор, вынесенный экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову и директору "Евроальянса" Евгению Вагнеру. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в 2015 г. Мязитов был в сговоре с Вагнером. СОФЖИ заключил с ООО СК "Евроальянс" договор на снос зданий в военном городке №94 в Самаре. Территорию отвели под жилую застройку. СК "Евроальянс" получила 1,8 млн руб. за работы.

Фирма Вагнера снесла здания. Но после этого Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это от минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн - якобы на повторный снос зданий фирмой Вагнера.

Второй эпизод обвинения касается Прибрежного парка в Тольятти. 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю южнее ул. Спортивной в Автозаводском районе для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей.

После этого появилось ООО "Прибрежный парк". Мязитов якобы убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на условиях, невыгодных для фонда, но выгодных фирмам "Сибирское песчаное карьероуправление" и ООО "РосРазвитиеСибирь".

Кроме того, Мязитова обвинили в покупке по завышенной стоимости территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре. Предположительно, стоили земли 143 млн руб., а купил их Мязитов за 200 миллионов.

17 ноября Самарский районный суд признал Мязитова виновным в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Евгения Вагнера признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу.

После рассмотрения апелляционных жалоб облсуд оставил приговор Самарского райсуда без изменения, теперь он считается вступившим в силу. У сторон есть возможность обжаловать его в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.