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Суды Происшествия

Приговор экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову устоял в областном суде

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобы и оставила без изменений приговор, вынесенный экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову и директору "Евроальянса" Евгению Вагнеру. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, по версии следствия, в 2015 г. Мязитов был в сговоре с Вагнером. СОФЖИ заключил с ООО СК "Евроальянс" договор на снос зданий в военном городке №94 в Самаре. Территорию отвели под жилую застройку. СК "Евроальянс" получила 1,8 млн руб. за работы.

Фирма Вагнера снесла здания. Но после этого Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это от минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн - якобы на повторный снос зданий фирмой Вагнера.

Второй эпизод обвинения касается Прибрежного парка в Тольятти. 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю южнее ул. Спортивной в Автозаводском районе для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей.

После этого появилось ООО "Прибрежный парк". Мязитов якобы убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на условиях, невыгодных для фонда, но выгодных фирмам "Сибирское песчаное карьероуправление" и ООО "РосРазвитиеСибирь".

Кроме того, Мязитова обвинили в покупке по завышенной стоимости территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре. Предположительно, стоили земли 143 млн руб., а купил их Мязитов за 200 миллионов.

17 ноября Самарский районный суд признал Мязитова виновным в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Евгения Вагнера признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу.

После рассмотрения апелляционных жалоб облсуд оставил приговор Самарского райсуда без изменения, теперь он считается вступившим в силу. У сторон есть возможность обжаловать его в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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