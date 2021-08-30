Погорельцам из Борского района выделили 3 млн руб. из фонда губернатора

На единовременные выплаты пострадавшим от крупного пожара жителям поселка Немчанка и села Гвардейцы Борского района из резервного фонда губернатора выделено 3,15 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Жители, полностью лишившиеся своих домов, получат по 100 тыс. руб., частично утратившие имущество — по 50 тысяч. Также по 50 тыс. руб. получат жители, здоровью которых причинен вред.
Напомним, 21 августа около с. Гвардейцы от загоревшейся травы начался крупнейший природный пожар в регионе. С травы пламя сначала перекинулось на дома на одной из улиц села, а затем на лес в нацпарке "Бузулукский бор", дойдя до п. Немчанка. В Гвардейцах сгорело 14 домов, в Немчанке - 16 (часть из них были заброшены или использовались как дачи).
Власти заявляли, что погорельцы получат новое жилье, а также материальную помощь.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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