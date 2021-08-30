Погорельцам из Борского района выделили 3 млн руб. из фонда губернатора

На единовременные выплаты пострадавшим от крупного пожара жителям поселка Немчанка и села Гвардейцы Борского района из резервного фонда губернатора выделено 3,15 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Жители, полностью лишившиеся своих домов, получат по 100 тыс. руб., частично утратившие имущество — по 50 тысяч. Также по 50 тыс. руб. получат жители, здоровью которых причинен вред.

Напомним, 21 августа около с. Гвардейцы от загоревшейся травы начался крупнейший природный пожар в регионе. С травы пламя сначала перекинулось на дома на одной из улиц села, а затем на лес в нацпарке "Бузулукский бор", дойдя до п. Немчанка. В Гвардейцах сгорело 14 домов, в Немчанке - 16 (часть из них были заброшены или использовались как дачи).

Власти заявляли, что погорельцы получат новое жилье, а также материальную помощь.