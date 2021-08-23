В Самарской области создали центр помощи пострадавшим от пожара в Борском районе

В Самарской области при региональном штабе общественной поддержки "Единой России" создали центр по оказанию помощи пострадавшим от пожара в Борском районе.

Штаб общественной поддержки партии уже начал привлекать лучшие добровольческие и волонтерские силы региона. Секретарь Самарского реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров поблагодарил всех неравнодушных людей, которые уже присоединились к спасателям региона и оказывают посильную помощь жителям сел Гвардейцы и Немчанка.

Дмитрий Азаров предложил организовать работу по сбору и распределению помощи таким образом, чтобы адресно помочь каждому погорельцу.

Руководитель штаба общественной поддержки Регина Воробьева рассказала, что неравнодушных к чужой беде жителей региона очень много. Они готовы предоставить временное жилье, помочь в сборе продуктов и предметов первой необходимости. Сейчас добровольцы и общественники аккумулируют все возможные ресурсы для помощи пострадавшим от пожара и в соседних поселениях, и в других районах и городах.

Волонтер движения "Мы вместе" Ирина Долгополова из Тольятти уже имеет опыт оказания подобной помощи. Месяц назад аналогичная ситуация была в Тольятти, от сильного возгорания пострадали лесные массивы в черте города. Тогда добровольцы и члены местного отделения "Единой России" снабжали водой пожарных и спасателей. Ирина сказала, что тольяттинские волонтеры могут поделиться опытом по организации патрулирования леса и предотвращения новых возгораний.

Присоединиться к оказанию помощи готовы и самарские добровольцы.

Штаб общественной поддержки партии объединит все общественные силы для помощи пострадавшим. Регина Воробьева подчеркнула, что в накануне 1 сентября для семей из Борского района поддержка очень необходима. Общественники начали сбор новой одежды, предметов первой необходимости и личной гигиены.