В Самарской области создали центр помощи пострадавшим от пожара в Борском районе

В Самарской области при региональном штабе общественной поддержки "Единой России" создали центр по оказанию помощи пострадавшим от пожара в Борском районе.
Штаб общественной поддержки партии уже начал привлекать лучшие добровольческие и волонтерские силы региона. Секретарь Самарского реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров поблагодарил всех неравнодушных людей, которые уже присоединились к спасателям региона и оказывают посильную помощь жителям сел Гвардейцы и Немчанка.
Дмитрий Азаров предложил организовать работу по сбору и распределению помощи таким образом, чтобы адресно помочь каждому погорельцу.
Руководитель штаба общественной поддержки Регина Воробьева рассказала, что неравнодушных к чужой беде жителей региона очень много. Они готовы предоставить временное жилье, помочь в сборе продуктов и предметов первой необходимости. Сейчас добровольцы и общественники аккумулируют все возможные ресурсы для помощи пострадавшим от пожара и в соседних поселениях, и в других районах и городах.
Волонтер движения "Мы вместе" Ирина Долгополова из Тольятти уже имеет опыт оказания подобной помощи. Месяц назад аналогичная ситуация была в Тольятти, от сильного возгорания пострадали лесные массивы в черте города. Тогда добровольцы и члены местного отделения "Единой России" снабжали водой пожарных и спасателей. Ирина сказала, что тольяттинские волонтеры могут поделиться опытом по организации патрулирования леса и предотвращения новых возгораний.
Присоединиться к оказанию помощи готовы и самарские добровольцы.
Штаб общественной поддержки партии объединит все общественные силы для помощи пострадавшим. Регина Воробьева подчеркнула, что в накануне 1 сентября для семей из Борского района поддержка очень необходима. Общественники начали сбор новой одежды, предметов первой необходимости и личной гигиены.
Последние комментарии
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?