В 2022 г. в Самаре начнут строить планетарий и реконструируют цирк

В 2022 г. в Самаре начнется реализация сразу нескольких проектов по строительству и реконструкции объектов культуры. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Во время строительства Дворца спорта, часто спрашивали, когда сделаем цирк. В следующем году приступим к реконструкции. Также начнём модернизировать краеведческий музей им. Алабина и будем строить третий пусковой комплекс театра СамАрт, а возле стадиона продолжим делать крытый футбольный манеж. Чтобы как можно больше людей узнавали о космосе, начнём возводить планетарий", — заявил глава региона.

Также Дмитрий Азаров обратил внимание и на вопрос благоустройства общественных пространств, в частности, набережной в Тольятти.

"Отдельно выделю проект реконструкции, де-факто строительства, набережной в Тольятти. Средства и на этот объект предусмотрены. При этом рассчитываю, что в течение года сможем увеличивать финансирование этого объекта, ускоряя темпы строительства", — подчеркнул губернатор.