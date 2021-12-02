Дмитрий Богданов: "Подать заявку на получение компенсаций за нерабочие дни бизнес и СОНКО смогут до 15 декабря"

В Самарской области продолжают действовать компенсации предпринимателям из пострадавших отраслей за вынужденный простой в период нерабочих дней. Подать заявку можно на сайте nalog.ru, в личном кабинете налогоплательщика, либо направив письменное заявление в налоговый орган. После этого в течение 8 дней ФНС перечислит средства.

Сегодня предприниматели региона уже подали 11,8 тысяч заявлений. Одобрены заявки на общую сумму 750,9 млн рублей, из них выплачено 695,8 млн рублей. Мера поддержки коснется почти 60 тысяч человек — именно столько жителей региона трудится на предприятиях и в организациях, которым уже одобрено получение компенсаций.

Обратиться за безвозмездным грантом могут предприниматели из пострадавших сфер и социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ. Размер гранта составит 1МРОТ, то есть 12 792 рубля на одного сотрудника. Количество работников будет определяться по состоянию на 1 июля на основании данных налоговой отчетности. Если у предпринимателя нет работников, он может получить грант на себя.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов призвал бизнес активнее использовать новый финансовый инструмент поддержки, принятый на федеральном уровне.

"Заявки на получение субсидии принимаются до 15 декабря. Поэтому напоминаю предпринимателям из пострадавших отраслей о необходимости подать заявление на безвозмездную выплату. Средства можно направить на любые цели, связанные с ведением бизнеса, — обратился к предпринимателям министр. — Важно, что с гранта не нужно платить налоги. Если предприниматель решит направить деньги на зарплату сотрудникам, то ему также не придется платить взносы и НДФЛ".

Субсидия предоставляется только по основному ОКВЭД. Сейчас в перечне видов деятельности для получения гранта их 21: физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.

Существуют и некоторые условия для получателей субсидий: компания, обратившаяся за новой мерой поддержки, не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства, а предприниматель не должен прекратить деятельность и не должен быть снят с учета. Задолженность предприятия по налогам и страховым взносам на 1 июля 2021 года не должна превышать 3 тысяч рублей.

Проверить свой ОКВЭД и возможность получения гранта предприниматели могут на сайте Налоговой службы либо посредством перехода с единого портала господдержки Мой бизнес 63, где также опубликована вся информация о действующих мерах поддержки и условиях их получения.