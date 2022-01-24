В Самаре кладовщик перечислил мошенникам более 500 тыс. рублей

В Самаре жертвой мошенников стал 30-летний мужчина, работающий кладовщиком, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что на имя мужчины пытаются оформить кредит и порекомендовал для предотвращения хищения денег в кратчайшее время перевести их на "безопасный счет". Также звонивший убедил самарца в том, что об этом нельзя сообщать никому. В результате мужчина выполнил все инструкции и сам перевел на счет злоумышленника 545 тыс. рублей. После этого псевдоработник банка перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и сообщил о произошедшем в полицию.