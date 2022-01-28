"ТОАЗ" помог купить коляски для детей с ограниченными возможностями здоровья

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей аммиака и карбамида в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — выделил средства на организацию бесплатного проката мобильных колясок для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организатор бесплатного проката оборудования для особенных детей — тольяттинский фонд "Другое детство". Фонд помогает семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями: предоставляет на безвозмездной основе ходунки, опоры для стояния, массажные кушетки, инвалидные прогулочные коляски, опоры-вертикализаторы, адаптированные для малышей с ДЦП. Воспользоваться услугами фонда может любая семья из Тольятти или Ставропольского района, где растет особенный ребенок.

Проект фонда "Другое детство" стал лауреатом 4 этапа грантовой программы "Химия добра", организованной ПАО "ТОАЗ". На средства гранта были приобретены пять новых прогулочных колясок для детей с ДЦП и различными нарушениями развития. Две рассчитаны на вес ребенка до 35 кг и три коляски — до 50 кг. Коляски подходят для детей до 18 лет, они удобны в использовании, с легкостью складываются, компактны и помещаются в багажник обычного легкового автомобиля. С крупногабаритной коляской возникают проблемы с транспортировкой из-за размера, а при эксплуатации приобретенных колясок у родителей такого вопроса при перевозке нет. Для малышей или ребят с малым весом в колясках предусмотрены специальные уплотнители, которые устанавливаются по бокам для комфорта ребенка во время езды. Для перевозки в холодное время года в комплекте к коляскам имеется зимний чехол, который легко расстегивается.

"Мы смогли купить облегченные модели колясок, на которых родителям просто перевозить своих детей в дальних поездках, в других городах, где приходится лечить свое дитя. В отличие от приобретенных нами, обычные коляски очень неповоротливые и тяжелые. Это сильно затрудняет передвижение, особенно на вокзалах, в столице, где дети проходят реабилитацию и лечебные процедуры", — отметил президент благотворительного фонда "Другое детство" Михаил Батт.

"Идея, поступившая от руководства благотворительного фонда "Другое детство" на "Химию добра", благородна и очень нужна. У семей, воспитывающих детей с ограничениями по здоровью, много проблем. В наших силах сделать их жизнь легче и комфортнее", — прокомментировала заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.