16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки Фонд поддержки детей реализует всероссийский проект "Многодетная Россия" Около 52 тысяч детей Самарской области могут рассчитывать на новые выплаты Самарский центр сбора гуманитарной помощи принял 367 звонков, помощь оказали 435 благотворителей В феврале "Пятерочка" доставила медработникам более восьми тонн продуктов и бытовой химии

Соцподдержка Общество

Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пользователи специального налогового режима могут подавать заявки на получение услуг по продвижению их проектов. Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес 63" запустили сразу несколько инструментов, направленных на выстраивание коммуникаций с клиентами, грамотное оформление социальных сетей, профессиональную разработку контент-стратегии и др.

Одним из них стала услуга по оформлению аккаунтов и стартовому продвижению в соцсетях. Это специальный пакет услуг, который позволит сформулировать поэтапную стратегию развития проекта в социальных сетях, установить контакт с целевой аудиторией и настроить продажи. В комплекс входит стартовая консультация маркетолога, разработка индивидуального плана развития бизнеса, визуальное оформление аккаунта проекта в социальной сети, промо-фотосессия для проекта от профессионального фотографа, проведение тестовой рекламной кампании в социальной сети, а также разработка контент-стратегии для аккаунта от практикующих smm-специалистов и маркетинговых агентств.

Заявку на получение услуги уже оформила основатель мастерской керамических изделий "Танин круг" Татьяна Фролова. Она уже пять лет занимается созданием посуды и предметов декора, а также проводит мастер-классы для детей и взрослых. Статус самозанятого самарчанка получила в прошлом году и теперь активно использует меры поддержки, доступные для предпринимателей, ведущих свою деятельность в легальном поле.

"Я оформила самозанятость для того, чтобы заявить о себе. Это позволяет мне благодаря поддержке региона спокойно работать, давать рекламу, а также развивать свою мастерскую. Чтобы о моих изделиях и мастер-классах узнавало как можно больше людей, я оформила заявку на получение услуги по продвижению в соцсетях. Очень надеюсь, что попаду в число получателей и смогу применить инструменты и знания, чтобы нарастить число клиентов и увеличить свой доход", - рассказала Татьяна Фролова.

Новая услуга будет способствовать развитию проектов, стимулировать разработку новых продуктов и освоение дополнительных направлений в своем деле. Самозанятых проконсультируют ведущие региональные и федеральные эксперты в сфере маркетинга и SMM. Сейчас экспертная комиссия отбирает 25 участников из общего количества заявок.

Еще одним востребованным региональным инструментом для самозанятых служат кейсы бизнес-услуг. Мера поддержки реализуется уже третий год и остается актуальной и популярной среди плательщиков налога на профдоход. В новый пакет вошли персональная консультация с маркетологом для анализа проекта, профессиональная фотосъемка продукта и создание видеовизитки проекта, а также публикация интервью с самозанятым на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Обладатели бизнес-кейсов будут определяться каждый месяц. Чтобы попасть в первый поток, необходимо до 31 марта подать заявку по ссылке, заполнить анкету и подробно рассказать о своем бизнес-проекте. Все заявки рассмотрит экспертная комиссия. Итоги и имена первых в 2022 году получателей пакета маркетинговых услуг будут объявлены 11 апреля.

Налоговый режим для самозанятых становится все более популярным в Самарской области. В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в регионе активно формируются специальные меры, направленные на развитие проектов инициативных и творческих людей. Создание благоприятных условий для начинающих предпринимателей - одно из направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями региона.
Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 107 тысяч самозанятых граждан. Их суммарный доход за время действия специального налогового режима (с 1 января 2020 года) превысил 17 млрд рублей.

"Поддержать начинающих предпринимателей на старте - значит замотивировать их на дальнейшее развитие, показать те возможности, которые создает регион, и научить их правильно и активно ими пользоваться. Многие самозанятые не готовы довольствоваться рамками специального налогового режима и стремятся вырасти до уверенного в себе бизнеса со штатом сотрудников, широким кругом потребителей и далеко идущими планами. Для максимально быстрого воплощения таких планов в жизнь мы работаем над формированием комфортной деловой среды в регионе и расширением линейки мер поддержки для каждой категории предпринимателей", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3