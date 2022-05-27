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В Самарской области открываются новые центры дневного пребывания для граждан с ментальными нарушениями

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае на территории Самарской области открылось сразу три центра дневного пребывания для молодых инвалидов с психическими расстройствами и граждан пожилого возраста с когнитивными нарушениями - в Куйбышевском, Промышленном и Октябрьском районах областной столицы.

Такие центры создаются благодаря реализации системы долговременного ухода (СДУ) за инвалидами и гражданами старшего поколения, которая является большой частью национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего на территории Самарской области уже функционируют девять центров дневного пребывания: пять - в Самаре, по одному - в Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном и Чапаевске. Все центры дневного пребывания находятся на базе комплексных центров социального обслуживания населения.

В Чапаевске - на базе КЦСОН Юго-Западного округа (ул. Ленина, 42), в Отрадном - на базе КЦСОН Восточного округа (ул. Ленина, 41), в Тольятти - на базе КЦСОН Центрального округа (ул. Громовой, 42), в Новокуйбышевске - на базе КЦСОН Поволжского округа (ул. Чернышевского, 5), в Самаре - на базе КЦСОН Самарского округа (Куйбышевское подразделение - Пугачевский тракт, 57, Промышленное подразделение - пр. Кирова, 242, Октябрьское подразделение - Скляренко, 1, Советское подразделение - ул. Средне-Садовая, 42 и Академический переулок, 9).

Традиционная система социального обслуживания не давала в полной мере возможности гражданам получать услуги в комфортных домашних условиях, так как часто единственным решением семьи, где проживает тяжелобольной человек, нуждающийся в постоянном внимании и уходе, было помещение его в пансионат. Система долговременного ухода позволила решить это за счет нового социального сервиса - центров дневного пребывания для пожилых и инвалидов.

"Открытие таких дневных пансионов идет по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на средства областного бюджета. Все девять центров - это сервисы, работающие в  дополнение к тем технологиям, которые реализуются на федеральные средства в рамках нацпроекта. В каждом центре есть автомобиль, который может доставить подопечного до центра и обратно домой. Главная цель этого проекта и работы нашей социальной службы - повысить качество жизни всех наших подопечных", - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Центры решают следующие задачи: организуют занятия, направленные на максимально долгое сохранение основных когнитивных функций и способности к самообслуживанию у лиц старше 65 лет, профилактику прогрессирования имеющихся нарушений здоровья; здесь идет социально-бытовая адаптация инвалидов с ментальными нарушениями здоровья в возрасте старше 18 лет и интеграция их в общество; проводится комплексная реабилитация граждан, перенесших инсульт и инфаркт миокарда, а также поддержка родственников, осуществляющих уход.

Центр в Промышленном районе Самары посещают 15 молодых ребят с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает бабушка одного из подопечных центра, 23-летнего Даниила, Светлана Смирнова, он ходит в центр с большим удовольствием.

"Часто спрашивает меня, когда пойдем снова. Посещаем все занятия, а сам центр Даниил называет институтом, потому что здесь получает новые знания и находится в кругу друзей. Эти занятия идут ему на пользу. Он стал больше разговаривать, у него появились друзья, заметно улучшилась мелкая моторика, зарядку стал лучше делать. А пока он в центре - я могу спокойно отлучиться по своим делам", - рассказала Светлана Смирнова.

Занятия направлены на формирование бытовых навыков, навыков самообслуживания, но внимание уделяется также адаптивной физической культуре и психологической релаксации. На освоение курса занятий положительно влияет чередование характера деятельности, смена физической и умственной работы. Занятия проходят два-три раза в недели и длятся до четырех часов.

Самарская область в прошлом году вошла в число регионов России, где началось применение этой системы долговременного ухода за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе. Пилотными территориями стали Чапаевск и Отрадный, также в работу начинает включаться вся область.

Основной принцип СДУ - максимально вернуть людей в социум и к привычному образу жизни. В рамках СДУ гражданин получает уходовую социальную помощь в соответствии с индивидуальными объективными потребностями. В 2021 году 201 гражданин посетил центр дневного пребывания, за текущий период 2022 года - 184 человека. В ближайшее время запланировано открытие еще одного центра.

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