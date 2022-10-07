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Самарские паралимпийцы взяли восемь медалей в Сочи

СОЧИ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сочи прошел третий соревновательный день на летних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". По итогам состязаний еще восемь медалей завоевали представители Самарской области.

Напомним, что игры "Мы вместе. Спорт" рассматриваются как этап подготовки к паралимпийским играм в Париже и являются самыми масштабными и значимыми соревнованиями этого года.

Легкоатлет Никита Прохоров стал победителем игр в толкании ядра в классе F45, F46. В лучшей попытке он отправил снаряд на отметку 13.45 м. Спринтер Иван Соколов выиграл в забеге на дистанции 100 м в классе Т33, Т34. Его результат — 19.31 секунды. Пловец Кирилл Пульвер стал лучшим на пятидесятиметровке баттерфляем и установил рекорд России, коснувшись финишного бортика за 35.98 секунды (класс S5).

С еще одним рекордом России Кирилл Пульвер завоевал свою вторую золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем. Он проплыл дистанцию за 2 минуты 28.37 секунды. Тольяттинец Иван Цыпленков в соревнованиях по плаванию финишировал вторым в заплыве на пятидесятиметровке на спине в классе S1 с результатом 1:39.96.

Пловчиха Елизавета Тимонина выиграла серебряную медаль на дистанции 100 м вольным стилем в классе S8, продемонстрировав результат 1:19.23. В активе Ивана Цыпленкова еще одна награда — бронзовая. Он приплыл третьим на дистанции 200 м вольным стилем (класс S1, 6:40.78).

Также бронзовую медаль в копилку региона принес Вячеслав Ленский в плавании на стометровке на спине в классе S6. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 22.48 секунды.

На сегодняшний день спортсмены 63 региона завоевали 15 медалей: 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. Всего будет разыграно 436 комплектов наград в 9 летних видах спорта.

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