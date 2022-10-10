В Тольятти фигуранту дела о нападении работника прокуратуры просят назначить реальный срок

В понедельник, 10 октября, в Автозаводском районном суде Тольятти на прениях по уголовному делу о нападении на работника прокуратуры, представитель гособвинения просил назначить подсудимому Азеру Искандарову два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Азеру Искандарову вменяют п. "а, б" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы") и п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
По версии следствия, с 11:00 до 12:00 20 декабря 2020 г. Искандаров на Mitsubishi Lancer подъехал к автосалону на Южном шоссе и увидел знакомого К., работавшего старшим помощником прокурора Автозаводского района. В присутствии работников салона мужчина громко оскорбил сотрудников правоохранительных органов, а после этого семь раз ударил К. рукой по голове и один раз — ногой по ноге.
Медицинские эксперты установили, что здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.
В итоге Искандаров стал фигурантом уголовного дела. Он находится под арестом. В апреле уголовное дело поступило в Автозаводский районный суд Тольятти. Сейчас процесс, который ведет судья Диана Борисенко, выходит на завершающую стадию.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 10 октября на прениях представитель гособвинения просил суд назначить Искандарову за хулиганство два года и семь месяцев лишения свободы, а за умышленное причинение легкого вреда здоровью — 300 часов обязательных работ, а по совокупности преступлений — два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима и зачесть в срок отбытия наказания время, проведенное им под стражей.
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц