В Тольятти фигуранту дела о нападении работника прокуратуры просят назначить реальный срок

В понедельник, 10 октября, в Автозаводском районном суде Тольятти на прениях по уголовному делу о нападении на работника прокуратуры, представитель гособвинения просил назначить подсудимому Азеру Искандарову два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Азеру Искандарову вменяют п. "а, б" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы") и п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

По версии следствия, с 11:00 до 12:00 20 декабря 2020 г. Искандаров на Mitsubishi Lancer подъехал к автосалону на Южном шоссе и увидел знакомого К., работавшего старшим помощником прокурора Автозаводского района. В присутствии работников салона мужчина громко оскорбил сотрудников правоохранительных органов, а после этого семь раз ударил К. рукой по голове и один раз — ногой по ноге.

Медицинские эксперты установили, что здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.

В итоге Искандаров стал фигурантом уголовного дела. Он находится под арестом. В апреле уголовное дело поступило в Автозаводский районный суд Тольятти. Сейчас процесс, который ведет судья Диана Борисенко, выходит на завершающую стадию.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 10 октября на прениях представитель гособвинения просил суд назначить Искандарову за хулиганство два года и семь месяцев лишения свободы, а за умышленное причинение легкого вреда здоровью — 300 часов обязательных работ, а по совокупности преступлений — два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима и зачесть в срок отбытия наказания время, проведенное им под стражей.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.