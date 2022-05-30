В Тольятти начинается судебный процесс по делу об избиении работника прокуратуры

В Автозаводском районном суде Тольятти начинается процесс по уголовному делу в отношении Азера Искандарова, обвиняемого в нападении на сотрудника прокуратуры. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Мужчине вменяют п. "а, б" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы") и п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
По версии следствия, с 11:00 до 12:00 20 декабря 2020 г. Искандаров на Mitsubishi Lancer подъехал к автосалону на Южном шоссе и увидел знакомого гражданина К., работающего старшим помощником прокурора Автозаводского района. На открытой площадке в присутствии работников салона мужчина громко высказал оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов, а после этого семь раз ударил потерпевшего К. рукой по голове и один раз - ногой по его ноге.
Медицинские эксперты установили, что здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.
В итоге Искандаров стал фигурантом уголовного дела. Он находится под арестом. В феврале уголовное дело поступило в Автозаводский районный суд Тольятти. Первое заседание дважды откладывали из-за неявки потерпевшего. В итоге заседание назначили на 31 мая.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.