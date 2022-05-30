В Тольятти начинается судебный процесс по делу об избиении работника прокуратуры

В Автозаводском районном суде Тольятти начинается процесс по уголовному делу в отношении Азера Искандарова, обвиняемого в нападении на сотрудника прокуратуры. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Мужчине вменяют п. "а, б" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы") и п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

По версии следствия, с 11:00 до 12:00 20 декабря 2020 г. Искандаров на Mitsubishi Lancer подъехал к автосалону на Южном шоссе и увидел знакомого гражданина К., работающего старшим помощником прокурора Автозаводского района. На открытой площадке в присутствии работников салона мужчина громко высказал оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов, а после этого семь раз ударил потерпевшего К. рукой по голове и один раз - ногой по его ноге.

Медицинские эксперты установили, что здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.

В итоге Искандаров стал фигурантом уголовного дела. Он находится под арестом. В феврале уголовное дело поступило в Автозаводский районный суд Тольятти. Первое заседание дважды откладывали из-за неявки потерпевшего. В итоге заседание назначили на 31 мая.