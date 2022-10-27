Мобилизованные самарцы поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку

В четверг, 27 октября, губернатор Дмитрий Азаров побывал в войсковой части, расположенной в Самаре, где встретился с земляками, призванными на службу в рамках частичной мобилизации. Глава региона узнал, как идет подготовка и боевое слаживание, обсудил с военнослужащими вопросы предоставления дополнительной экипировки и специального снаряжения, организации денежных выплат, оказания помощи мобилизованным и их семьям.

Ряд вопросов Дмитрий Азаров совместно с представителями армии смог решить уже на месте, а некоторые просьбы земляков взял на личный контроль для дальнейшей проработки.

Первым делом губернатор спросил у военнослужащих о качестве дополнительной экипировки, которая по распоряжению главы региона закуплена и уже передается бойцам в дополнение к тому обмундированию, которым их обеспечивает армия. Решение о закупке такого комплекта было принято Дмитрием Азаровым после того, как он побывал во всех военных частях Самарской области и пообщался с мобилизованными бойцами. Перечень был сформирован вместе с опытными командирами.

"Было жесткое выступление президента страны и по поводу денежного довольствия, и по поводу всей необходимой экипировки. Как нас заверяет Министерство обороны, сейчас у вас есть все необходимое для проведения занятий, тактических и боевых. А мы обеспечиваем дополнительной экипировкой, о которой мы с вами говорили", - сказал Дмитрий Азаров.

В допкомплект входят спальный мешок, коврик, утепленные сапоги, рюкзак тактический, балаклава, перчатки, нательное белье, полушерстяные носки, шапка, аптечка. Все это понадобится бойцам уже в зоне проведения СВО, но по решению главы региона дополнительные комплекты начали передавать до отправки мобилизованных, чтобы они заранее понимали, какая у них экипировка будет.

Утепленные сапоги, учитывая погоду, бойцам передали в первую очередь. Сейчас поставляется остальной комплект.

"Разгрузка должна подойти в ближайшие дни. Мне докладывают, что до того, как подразделения будут отправлены, разгрузка здесь точно будет. Были замечания по жгутам, разобрались, подобрали нужного качества, - отметил Дмитрий Азаров. - В связи с тем, что возникли риски срывов поставки экипировки, пришлось и некоторые кадровые решения принимать. Не справились с задачей - решение принял".

По качеству дополнительной экипировки у военнослужащих претензий не было. Вместе с тем, возник вопрос о предоставлении дополнительного технического оборудования - например, квадрокоптеров и тепловых прицелов.

Губернатор подчеркнул: регион ведет работу по приобретению и оснащению бойцов дополнительным оборудованием с первых дней проведения спецоперации, и эта поддержка будет продолжаться.

"Мы эту помощь осуществляем с первого дня, поставляем специальное оборудование, но отправляем его уже сразу туда, в зону СВО. Все в соответствии с тем, как армия формирует нам задачу. Я сам лично участвовал в передаче оборудования, выезжал в начале лета в ЛНР, с бойцами и командирами разговаривал. Министерство обороны всем необходимым обеспечивает, но есть определенные нормы по выделению спецсредств на конкретные воинские подразделения. Когда командиры подсказывают, что если бы у нас вместо 2 коптеров на отделение было 4 или 5, то это было бы лучше, и мы доукомплектовываем, - объяснил губернатор. - Мы работаем со второй гвардейской общевойсковой армией, с командармом. Еу виднее - по каким подразделениям как комплектовать. Армия у нас единая, никаких отличий по месту формирования он не делает. Единая армия единой России. По мере того, как от командиров запрос будет поступать, мы эту работу продолжим".

Губернатор также сообщил, что регион дополнительно оборудует в военных частях Самарской области классы по подготовке специалистов для работы с этой техникой: "Мы сформировали и пригласили специалистов по работе с коптерами. Это люди, которые имеют опыт участия в боевых действиях, могут научить делу. Мы оборудование завезли, на котором можно здесь обучиться, а потом успешно на практике навыки применять".

Дмитрий Азаров спросил у земляков, как идет их подготовка и боевое слаживание, насколько интенсивны занятия. Мобилизованные сообщили, что занятия проходят каждый день, в том числе регулярно проводятся тренировки на стрельбищах.

"А то жены ваши пишут, что мало боевых стрельб, мало занятий. С одним бойцом тут, в этой воинской части, разговаривал, говорит: Дмитрий Игоревич, чтобы жена не нервничала сильно, пишу ей, что мы тут как в детском садике - только кушаем и спим. А женщина до меня достучалась, написала гневное обращение, что не готовите вы бойцов как надо, и прочее", - рассказал губернатор.

Глава региона расспросил бойцов, есть ли у кого-то проблемы с получением единовременной региональной денежной выплаты в 50 тыс. рублей. Решение было принято губернатором для того, чтобы поддержать мобилизованных на тот период, пока они, проходя подготовку в части, не начали получать полное денежное довольствие от Министерства обороны.

"Когда я проехал все воинские части Самарской, то понял, что на этот период начисления будут небольшие, и для семьи мобилизованного это будет чувствительно. И принял решение о единовременной выплате в размере не менее средней зарплаты по региону. Мы постарались все сделать побыстрее. В основном все получили эту выплату даже раньше, чем денежное довольствие от Минобороны. Мы отладили работу так, что все, кого Минобороны включает в список, сейчас день в день получают региональную выплату", - сказал Дмитрий Азаров.

Один из военнослужащих обратился к главе региона за помощью - региональная выплата в 50 тыс.руб. даже спустя время не приходит. Говорят - такой боец в списках не значится. "Вчера только с минсоцем уточнял. Мне министерство доложило, что все, кто призван до 15 октября - все получили выплаты. Вас нет в списках, значит, не переданы данные от Минобороны. Лично разберусь вместе с командирами персонально по вам", - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что президент Владимир Путин поручил Правительству определить размер месячного денежного довольствия рядовым военнослужащим, призванным в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, в размере 195 тыс. руб., включая период подготовки и обучения.

"Поручение президент дал очень жесткие. На сентябрь там за несколько дней идут начисления, а уже за октябрь у вас должна быть другого порядка сумма", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Некоторые военнослужащие обратились к Дмитрию Азарову с просьбой помочь семьям. Так, у одного из бойцов супруга не успевает забирать ребенка из детского сада - ее рабочий день длится до 20:00, а дочку надо забирать на час раньше. "Каждый день приходиться просить друзей, соседей, родственников, теща уже возрастная - не может", - сказал боец. Губернатор поручил проработать вопрос и найти варианты оказания помощи.

Говоря о сроках отправки мобилизованных для участия в СВО, глава региона подчеркнул: решение принимает руководство страны и Минобороны, важно качественно подготовиться к выполнению задач, поставленных Верховным Главнокомандующим.

"Торопиться и спешить не надо. Будет указание, будет приказ - отправитесь. Важно, чтобы все были готовы, получили и восстановили навыки, в том числе навыки взаимодействия между различными подразделениями. Чем больше времени на подготовку, тем лучше. Хорошо, чтобы вам здесь, в учении было тяжело, а там - полегче", - отметил Дмитрий Азаров.

Бойцы поблагодарили главу региона за поддержку и внимание. "Это важно для нас. С нами поговорили, узнали, какая помощь нужна. Мои все вопросы решили", - сообщил младший сержант Александр Федоров.

"Наш регион отличается тем, что здесь помогают людям. Губернатор обещал, и свое обещание выполнил. Губернаторские деньги получил. Сейчас у меня все есть - одежда, форма, снаряжение, паспорт военнослужащего оформили, АвтоВАЗ со стороны профкома выделил материальную помощь", - рассказал Анатолий Шевченко.