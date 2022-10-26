Мобилизованные получают дополнительную экипировку от региона

Депутат губдумы Дмитрий Холин, который был призван в рамках частичной мобилизации и проходит службу в Рощинском заместителем комбата по военно-политической работе, рассказал в соцсетях о проверке готовности батальона.

"Каждый вышел на плац не только с закрепленным оружием, но и с тактическим рюкзаком, спальником, сапогами, ковриком, которые всем военнослужащим пришли от губернатора Самарской области. В состав рюкзака входят 11 позиций, еще разгрузка тактическая будет направлена дополнительно", - написал он на своей личной стране и показал фотографии.

Дмитрий Холин "раскрыл" содержимое тактического рюкзака: в нем утепленное белье, аптечка первой помощи, носки, шапка, балаклава, перчатки, медицинские препараты.

Накануне комплекты дополнительной экипировки глава региона Дмитрий Азаров показал заместителю полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Паньшину. Необходимые для бойцов вещи были закуплены на средства резервного фонда правительства Самарской области. Экипировку мобилизованные получают заранее, до отправки в зону СВО, чтобы, как отметил губернатор, "они понимали, на что могут рассчитывать дополнительно".

Список необходимых вещей представили опытные командиры, которые знают, что надо дополнительно к той обязательной амуниции, которую мобилизованные получают от Министерства обороны.

Игорь Паньшин оценил экипировку. "Качество достойное", - отметил заместитель полпреда.

Глава региона уточнил, что часть экипировки (в частности, спальные мешки) произведены в Самарской области.

Из дополнительного набора экипировки мобилизованным в первую очередь выдаются утепленные непромокаемые сапоги. "Такие сапоги уже выданы всем военнослужащим, кто был мобилизован в предыдущий период, начиная с сентября. Сейчас по мере того, как мобилизованные поступают, дополнительно выдаем. Стали делать это с опережением, поскольку сапоги размерные и надо, чтобы индивидуально каждому бойцу подходили. И сапоги выдали уже сейчас, потому что у нас дожди начались, температура понизилась, они сейчас нужны при проведении учебных занятий", - пояснил губернатор.

"У вас все очень хорошо. Только слова большой благодарности, Дмитрий Игоревич", - заключил Игорь Паньшин.