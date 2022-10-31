В Самарской области завершился первый уровень федерального проекта "Школа Добро.Университет"

С 27 по 29 октября на территории Самарской области состоялись образовательные интенсивы проекта "Школа Добро.Университет" по уровню обучения "Организатор волонтерской деятельности".

"Школа. Добро.Университет" - федеральный сетевой образовательный проект, направленный на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности. Организатором Школы является Ассоциация волонтерских центров (АВЦ).

Обучение продлилось три дня, его провели опытные тренеры, прошедшие специальный отбор и сертификацию АВЦ.

В первый день интенсивов, 27 октября, участников поприветствовал заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.

"Развитию добровольчества в регионе уделяется много сил и времени. Это действительно важная задача, поставленная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который лично участвует во всех вопросах, связанных с поддержкой волонтерства на уровне региона. Поддерживать высокий уровень помогают организаторы добровольческой деятельности, которые пришли на обучение. Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области в течение года проводит различные программы и проекты по обучению добровольцев и организаторов, и отличным дополнением к знаниям станет проект "Школа Добро.Университет", программу которого разработали наши коллеги из Ассоциации волонтерских центров. "Школа Добро.Университет" - это огромная комплексная программа обучения, целая образовательная экосистема, в рамках которой федеральные и региональные тренеры смогут с вами очно работать и поделиться своим опытом. Для добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Самарской области это замечательная возможность получить больше знаний", - отметил Бурцев.

Уровень обучения "Организатор добровольческой деятельности" объединил 60 координаторов добровольческих объединений Самарской области старше 18 лет - представителей некоммерческих организаций, общественных объединений, учреждений, волонтерских центров, привлекающих к своей деятельности добровольцев, руководителей добровольческих проектов и инициатив, имеющих опыт организации добровольческой деятельности, подтвержденный средствами платформы ДОБРО.РФ.

"Я хотел получить для себя новые практики и упражнения и теперь знаю, что нужно внести в свою волонтерскую работу. Интересно было послушать о формировании команды, о наборе волонтеров и компетенциях организаторов добровольческой деятельности, а также о лайфхаках в написании грантовых проектов", - поделился своими впечатлениями от обучения участник Алексей Зайцев.

В течение трех дней участники могли перенимать опыт работы в сфере добровольчества от квалифицированных тренеров, а также обмениваться знаниями между собой. Прошли интересные мастер-классы и тренинги по работе с командой добровольцев и проведению добрых мероприятий.



"Все три дня наслаждалась всем, что происходит вокруг, зарядилась невероятной энергией. Что касается образовательной программы - хочу сказать, что это лучшее обучение, на котором я была за последние несколько лет: минимум теории, много практики, интересно! Тренеры дали нам профессиональные знания, практики, конкретные инструменты и мотивацию к дальнейшей работе", - также рассказала о своих эмоциях участница обучения Ирина Стрижекозина.

С 10 по 12 ноября на базе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области пройдет второй уровень федерального проекта "Школа Добро.Университета" - "Волонтер". В нем примут участие 72 добровольца Самарской области старше 16 лет (в отдельных случаях с 14 лет), которые имеют подтвержденный средствами платформы ДОБРО.РФ опыт участия в добровольческих мероприятиях не менее пяти часов и являются участниками волонтерских объединений при образовательных организациях, СО НКО, государственных и муниципальных бюджетных учреждениях.

Проект "Школа Добро.Университет" проходит на базе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.