Спортсменки из Тольятти стали призерами Кубка России и всероссийских соревнований по чир спорту "Фестиваль "Восходящие звезды", которые проходили с 4 по 6 ноября на спортивной базе УСУ "Подмосковье".
Участницы из одноименной команды Центра танцевального искусства и спорта DESTA стали победителями в дисциплине "чир-джаз-группа" и заняли 2 место в дисциплине "чир-фристайл-группа".
Юниорки София Коноваленко и Полина Волохова заняли 2 место в дисциплине "чир-фристайл-двойка".
Также в первых числах ноября тольяттинские синхронистки из команды "Жемчужина" стали бронзовыми призерами I этапа Кубка России по синхронному катанию (Всероссийских соревнований "Кубок Мечты"). Соревнования проходили в Москве в ледовом дворце "Мечта".
По итогу, за короткую и произвольную программы в спортивной квалификации мастер спорта они получили 198.97 баллов.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...