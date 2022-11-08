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Спортсменки из Тольятти стали призерами Кубка России и всероссийских соревнований по чир спорту

МОСКВА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спортсменки из Тольятти стали призерами Кубка России и всероссийских соревнований по чир спорту "Фестиваль "Восходящие звезды", которые проходили с 4 по 6 ноября на спортивной базе УСУ "Подмосковье".

Участницы из одноименной команды Центра танцевального искусства и спорта DESTA стали победителями в дисциплине "чир-джаз-группа" и заняли 2 место в дисциплине "чир-фристайл-группа".
Юниорки София Коноваленко и Полина Волохова заняли 2 место в дисциплине "чир-фристайл-двойка".

Также в первых числах ноября тольяттинские синхронистки из команды "Жемчужина" стали бронзовыми призерами I этапа Кубка России по синхронному катанию (Всероссийских соревнований "Кубок Мечты"). Соревнования проходили в Москве в ледовом дворце "Мечта".

По итогу, за короткую и произвольную программы в спортивной квалификации мастер спорта они получили 198.97 баллов.

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