Спортсменки из Тольятти стали призерами Кубка России и всероссийских соревнований по чир спорту "Фестиваль "Восходящие звезды", которые проходили с 4 по 6 ноября на спортивной базе УСУ "Подмосковье".

Участницы из одноименной команды Центра танцевального искусства и спорта DESTA стали победителями в дисциплине "чир-джаз-группа" и заняли 2 место в дисциплине "чир-фристайл-группа".

Юниорки София Коноваленко и Полина Волохова заняли 2 место в дисциплине "чир-фристайл-двойка".



Также в первых числах ноября тольяттинские синхронистки из команды "Жемчужина" стали бронзовыми призерами I этапа Кубка России по синхронному катанию (Всероссийских соревнований "Кубок Мечты"). Соревнования проходили в Москве в ледовом дворце "Мечта".

По итогу, за короткую и произвольную программы в спортивной квалификации мастер спорта они получили 198.97 баллов.