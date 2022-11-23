Самарская область представлена в трех номинациях Национальной спортивной премии 2022

Первый этап отбора лауреатов Национальной спортивной премии 2022 завершен, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области. Самарская области представлена в трех номинациях.
Первая номинация — "Тренер года", претендент Элина Орлова. Во второй номинации — "Спортивный объект России", — представлен "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого", в третьей — "Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху" представлено МБУ Кинеля "СЦ Кинель".
Отбор проводился в формате всероссийских конкурсов по номинациям в сфере физической культуры и спорта. Члены конкурсных комиссий рассмотрели заявки и определили по три финалиста в каждой из 18 номинаций 11 всероссийских конкурсов.
Лауреатов премии определит экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Победители будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 14 декабря 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Каждый из 18 лауреатов получит премию в 1 млн рублей.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...