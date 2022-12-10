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"Мега-Лада" стала второй на стартовом этапе чемпионата России

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 декабря, в Каменске-Уральском прошел первый этап командного чемпионата России среди команд суперлиги. Участие в нем принимают пять команд: тольяттинская "Мега-Лада", ЦТВС ДОСААФ (Каменск-Уральский), "Башкортостан" (Уфа), "Вымпел" (Кумертау) и "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск).

Исход первого этапа решил только дополнительный заезд, после основной серии одинаковое количество очков было у гонщиков Тольятти и Уфы.

В "золотом" перезаезде, к сожалению, удача отвернулась от тольяттинца Игоря Кононова, а Никита Богданов принес победу уфимцам. У тольяттинцев — серебро, третье место на этапе заняли шадринцы.

Статистика гонщиков "Мега-Лады": Игорь Кононов — 14, Даниил Иванов — 8, Никита Толокнов — 10.

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