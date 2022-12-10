"Мега-Лада" стала второй на стартовом этапе чемпионата России

В субботу, 10 декабря, в Каменске-Уральском прошел первый этап командного чемпионата России среди команд суперлиги. Участие в нем принимают пять команд: тольяттинская "Мега-Лада", ЦТВС ДОСААФ (Каменск-Уральский), "Башкортостан" (Уфа), "Вымпел" (Кумертау) и "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск).
Исход первого этапа решил только дополнительный заезд, после основной серии одинаковое количество очков было у гонщиков Тольятти и Уфы.
В "золотом" перезаезде, к сожалению, удача отвернулась от тольяттинца Игоря Кононова, а Никита Богданов принес победу уфимцам. У тольяттинцев — серебро, третье место на этапе заняли шадринцы.
Статистика гонщиков "Мега-Лады": Игорь Кононов — 14, Даниил Иванов — 8, Никита Толокнов — 10.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...