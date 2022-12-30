В центре "Экология детства" четвертый год работает "Школа вожатых"

Проект, направленный на профессиональную ориентацию старших школьников, поддерживает департамент образования Самары. Благодаря ему подростки осваивают профессию "вожатый".
В течение пяти месяцев интенсива подросткам читают лекции, проводят практические занятия, онлайн-тестирования. Ребята закрепляют знания, проходя практику в образовательных учреждениях.
"За основу проекта взяли программу подготовки профессиональных вожатых "Российских студенческих отрядов". Их участники тоже читают лекции и являются наставниками наших ребят. Полученные знания позволяют школьникам сориентироваться в выборе будущей профессии, понять, в чем суть работы педагога, воспитателя, специалиста учреждения дополнительного образования, работника сферы культуры", — уверена директор центра "Экология детства" Оксана Шубина.
Кроме азов педагогики, ребята учатся оказывать первую доврачебную помощь, получают навыки актерского, сценарного и ораторского мастерства, режиссуры, игротехники. Обучение позволяет старшеклассникам оперативно овладеть основами вожатского мастерства, ключевыми навыками организационной работы, научиться мотивировать и сплачивать детские коллективы.
"Ребята осваивают мастерство вожатого в свободное от основной учебы время. Они изучают возрастные особенности детей, знакомятся с нормативно-правовой базой, учатся пресекать конфликтные ситуации, проходят тренинги на развитие коммуникативных навыков, личностных качеств и профессиональных компетенций.
Итогом их работы становится защита проекта. Наши выпускники защитили 86 авторских проектов", — рассказала педагог-организатор, руководитель "Школы вожатых" Марина Кечаева.
Обучение проводится с января по май. Задача помощника вожатого — быть "правой рукой" педагога: организовать досуг детей или провести мероприятие. Только самые ответственные и целеустремленные допускаются к защите авторского педагогического проекта.
"Мы работаем в тесном взаимодействии с молодежным центром "Самарский". По итогам участники проекта получают сертификат об окончании курсов и имеют возможность трудоустроиться на должность помощника вожатого. Трудовой договор заключается с ними на две недели, и, если обе стороны заинтересованы, его можно продлить. За работу подростки получают материальное вознаграждение согласно минимальному размеру оплаты труда", — говорит заместитель директора по научно-методической работе Полина Игнатьева.
В 2022 году сертификаты получили 50 человек, 47 из них были трудоустроены. За четыре года в проекте приняли участие 80 школ Самары. Обучение прошли 500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В загородные и городские детские лагеря отдыха и дневного пребывания было трудоустроено 263 выпускника.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.