В центре "Экология детства" четвертый год работает "Школа вожатых"

Проект, направленный на профессиональную ориентацию старших школьников, поддерживает департамент образования Самары. Благодаря ему подростки осваивают профессию "вожатый".

В течение пяти месяцев интенсива подросткам читают лекции, проводят практические занятия, онлайн-тестирования. Ребята закрепляют знания, проходя практику в образовательных учреждениях.

"За основу проекта взяли программу подготовки профессиональных вожатых "Российских студенческих отрядов". Их участники тоже читают лекции и являются наставниками наших ребят. Полученные знания позволяют школьникам сориентироваться в выборе будущей профессии, понять, в чем суть работы педагога, воспитателя, специалиста учреждения дополнительного образования, работника сферы культуры", — уверена директор центра "Экология детства" Оксана Шубина.

Кроме азов педагогики, ребята учатся оказывать первую доврачебную помощь, получают навыки актерского, сценарного и ораторского мастерства, режиссуры, игротехники. Обучение позволяет старшеклассникам оперативно овладеть основами вожатского мастерства, ключевыми навыками организационной работы, научиться мотивировать и сплачивать детские коллективы.

"Ребята осваивают мастерство вожатого в свободное от основной учебы время. Они изучают возрастные особенности детей, знакомятся с нормативно-правовой базой, учатся пресекать конфликтные ситуации, проходят тренинги на развитие коммуникативных навыков, личностных качеств и профессиональных компетенций.

Итогом их работы становится защита проекта. Наши выпускники защитили 86 авторских проектов", — рассказала педагог-организатор, руководитель "Школы вожатых" Марина Кечаева.

Обучение проводится с января по май. Задача помощника вожатого — быть "правой рукой" педагога: организовать досуг детей или провести мероприятие. Только самые ответственные и целеустремленные допускаются к защите авторского педагогического проекта.

"Мы работаем в тесном взаимодействии с молодежным центром "Самарский". По итогам участники проекта получают сертификат об окончании курсов и имеют возможность трудоустроиться на должность помощника вожатого. Трудовой договор заключается с ними на две недели, и, если обе стороны заинтересованы, его можно продлить. За работу подростки получают материальное вознаграждение согласно минимальному размеру оплаты труда", — говорит заместитель директора по научно-методической работе Полина Игнатьева.

В 2022 году сертификаты получили 50 человек, 47 из них были трудоустроены. За четыре года в проекте приняли участие 80 школ Самары. Обучение прошли 500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В загородные и городские детские лагеря отдыха и дневного пребывания было трудоустроено 263 выпускника.