В центре "Искра" воспитанники изучают правила безопасного движения по городу

В Центре дополнительного образования детей "Искра" с 2016 года воспитанники занимаются профилактикой дорожно-транспортных происшествий. Занятия проходят в учебно-спортивном центре "Автогородок", расположенном на территории парка имени Ю. А. Гагарина. Сюда приходят учащиеся школ Промышленного и Советского районов Самары.

Центр "Искра" — это одно из крупнейших в Самаре многопрофильных учреждений дополнительного образования. Здесь работают больше двух десятков кружков и секций, функционируют группы дошкольной подготовки и кратковременного пребывания детей. Сюда входят 11 клубов по месту жительства, бассейн и учебно-спортивный "Автогородок". Четыре года назад здесь открылся штаб юных инспекторов дорожного движения "Новое поколение".

В январе 2022 года в "Искре" появилась "Лаборатория ПДД", приобретенная благодаря нацпроекту "Образование". Администрация города закупила дополнительное оборудование в "Автогородок": веломобиль, самокаты и многое другое.

"Лаборатория" выезжает в школы и дошкольные учреждения Самары. Летом здесь занимаются воспитанники городских лагерей отдыха с дневным пребыванием детей. Со школьниками проводят теоретические и практические занятия. Ребята прокладывают безопасный путь от школы до дома, учат правила дорожного движения. В "Автогородке" воспроизведены дороги в миниатюре. Здесь есть проезжая часть, разметка, светофоры. Занятия на открытой площадке проходят с апреля по октябрь.

"Чем раньше ребенок начнет изучать правила безопасного поведения на дорогах, тем лучше. Он сможет не только сам ориентироваться на улицах города, безопасно и грамотно вести себя на сложных участках, но и помогать своим товарищам, а также бабушкам и дедушкам", — отметила директор Центра дополнительного образования "Искра" Татьяна Плотникова.

На базе "Автогородка" ежегодно проходит городской этап конкурса "Безопасное колесо", а также различные конкурсы и акции, квесты и игры. Ежегодно ПДД изучают более 3000 детей.