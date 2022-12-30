В центре "Искра" воспитанники изучают правила безопасного движения по городу

В Центре дополнительного образования детей "Искра" с 2016 года воспитанники занимаются профилактикой дорожно-транспортных происшествий. Занятия проходят в учебно-спортивном центре "Автогородок", расположенном на территории парка имени Ю. А. Гагарина. Сюда приходят учащиеся школ Промышленного и Советского районов Самары.
Центр "Искра" — это одно из крупнейших в Самаре многопрофильных учреждений дополнительного образования. Здесь работают больше двух десятков кружков и секций, функционируют группы дошкольной подготовки и кратковременного пребывания детей. Сюда входят 11 клубов по месту жительства, бассейн и учебно-спортивный "Автогородок". Четыре года назад здесь открылся штаб юных инспекторов дорожного движения "Новое поколение".
В январе 2022 года в "Искре" появилась "Лаборатория ПДД", приобретенная благодаря нацпроекту "Образование". Администрация города закупила дополнительное оборудование в "Автогородок": веломобиль, самокаты и многое другое.
"Лаборатория" выезжает в школы и дошкольные учреждения Самары. Летом здесь занимаются воспитанники городских лагерей отдыха с дневным пребыванием детей. Со школьниками проводят теоретические и практические занятия. Ребята прокладывают безопасный путь от школы до дома, учат правила дорожного движения. В "Автогородке" воспроизведены дороги в миниатюре. Здесь есть проезжая часть, разметка, светофоры. Занятия на открытой площадке проходят с апреля по октябрь.
"Чем раньше ребенок начнет изучать правила безопасного поведения на дорогах, тем лучше. Он сможет не только сам ориентироваться на улицах города, безопасно и грамотно вести себя на сложных участках, но и помогать своим товарищам, а также бабушкам и дедушкам", — отметила директор Центра дополнительного образования "Искра" Татьяна Плотникова.
На базе "Автогородка" ежегодно проходит городской этап конкурса "Безопасное колесо", а также различные конкурсы и акции, квесты и игры. Ежегодно ПДД изучают более 3000 детей.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.