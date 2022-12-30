В школе Новосемейкино детям прививают любовь к малой родине

Образовательный центр имени Е. М. Зеленова в Новосемейкино — школа, у которой есть имя, характер и душа, где прививают детям любовь к истории малой родины.
В этом году школа стала центром распространения педагогического опыта и инновационной деятельности, получив статус стажировочной площадки Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников при Институте развития образования Самарской области.
В Новосемейкино, где сплелись сельский уклад и традиции рабочего поселка, бережно чтут память о своих предках. Ребята обновили экспозицию школьного музея, посвященную летчику Николаю Гастелло, работают над увековечиванием памяти директора серного завода Олега Кокина — завод снабжал страну серой, необходимой для защиты Родины.
А недавно ребятам посчастливилось встретиться и побеседовать с Героем Социалистического Труда, директором Куйбышевского металлургического завода им. В. И. Ленина, почетным гражданином Самары и Самарской области Максимом Оводенко, чей жизненный путь является примером служения людям, науке, своему Отечеству. Ребята получили урок живой истории, теперь они знают, как хранить и беречь наследие, доставшееся от прежних поколений.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.