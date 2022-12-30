В школе Новосемейкино детям прививают любовь к малой родине

Образовательный центр имени Е. М. Зеленова в Новосемейкино — школа, у которой есть имя, характер и душа, где прививают детям любовь к истории малой родины.

В этом году школа стала центром распространения педагогического опыта и инновационной деятельности, получив статус стажировочной площадки Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников при Институте развития образования Самарской области.

В Новосемейкино, где сплелись сельский уклад и традиции рабочего поселка, бережно чтут память о своих предках. Ребята обновили экспозицию школьного музея, посвященную летчику Николаю Гастелло, работают над увековечиванием памяти директора серного завода Олега Кокина — завод снабжал страну серой, необходимой для защиты Родины.

А недавно ребятам посчастливилось встретиться и побеседовать с Героем Социалистического Труда, директором Куйбышевского металлургического завода им. В. И. Ленина, почетным гражданином Самары и Самарской области Максимом Оводенко, чей жизненный путь является примером служения людям, науке, своему Отечеству. Ребята получили урок живой истории, теперь они знают, как хранить и беречь наследие, доставшееся от прежних поколений.