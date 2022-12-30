Преподаватели школы поселка Волжский воспитывают юных патриотов

Как показала жизнь, это, пожалуй, одна из самых важных целей всей педагогической работы. Ведь честь, настойчивость и чуткость не приходят сами по себе, а формируются шаг за шагом, уверены преподаватели школы поселка Волжский.
Воспитывать такие качества необходимо целенаправленно и ежедневно — и в семье, и в школе, рассказывает советник директора по воспитанию Наталья Нечепуренко.
Волжская школа богата традициями, самая трогательная из них — это вынос боевого знамени 1 253 стрелкового полка на линейках по случаю последнего звонка, в День знаний и, конечно, в День Победы. В 1956 году приказом маршала Георгия Жукова это знамя было передано на вечное хранение в Волжскую школу за успехи в гражданско-патриотическом воспитании.
Церемонию поднятия Государственного флага России и исполнения гимна в школе сразу же поддержали. Первая состоялась 25 апреля 2022 года. На линейку были приглашены ученики 9-11 классов, курсанты военно-патриотического общественного движения Юнармия, учителя.
Почетное право поднять флаг предоставили ученице 10 класса Владиславе Комшиной — курсанту Юнармии, призеру всероссийского этапа психолого-педагогической олимпиады школьников имени К. Д. Ушинского, победителю и призеру окружного этапа олимпиад по биологии, экологии и русскому языку.
Торжественное мероприятие завершилось награждением участников регионального этапа зимнего фестиваля спорткомплекса "Готов к труду и обороне".
Новый проект "Разговор о важном" получил в школе живое и интересное воплощение. Занятия построены неординарно, продуманно, соответствуют возрасту детей, поэтому вызывают интерес учащихся и желание "вступить в разговор".
Ребятам напомнили о традиционных семейных ценностях, о символах и праздниках России, о возможностях каждого человека. К примеру, на уроке, посвященном выдающемуся ученому Константину Циолковскому, поговорили о достижениях человечества, о людях, внесших неоценимый вклад в развитие науки и техники.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.