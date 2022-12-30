Преподаватели школы поселка Волжский воспитывают юных патриотов

Как показала жизнь, это, пожалуй, одна из самых важных целей всей педагогической работы. Ведь честь, настойчивость и чуткость не приходят сами по себе, а формируются шаг за шагом, уверены преподаватели школы поселка Волжский.

Воспитывать такие качества необходимо целенаправленно и ежедневно — и в семье, и в школе, рассказывает советник директора по воспитанию Наталья Нечепуренко.

Волжская школа богата традициями, самая трогательная из них — это вынос боевого знамени 1 253 стрелкового полка на линейках по случаю последнего звонка, в День знаний и, конечно, в День Победы. В 1956 году приказом маршала Георгия Жукова это знамя было передано на вечное хранение в Волжскую школу за успехи в гражданско-патриотическом воспитании.

Церемонию поднятия Государственного флага России и исполнения гимна в школе сразу же поддержали. Первая состоялась 25 апреля 2022 года. На линейку были приглашены ученики 9-11 классов, курсанты военно-патриотического общественного движения Юнармия, учителя.

Почетное право поднять флаг предоставили ученице 10 класса Владиславе Комшиной — курсанту Юнармии, призеру всероссийского этапа психолого-педагогической олимпиады школьников имени К. Д. Ушинского, победителю и призеру окружного этапа олимпиад по биологии, экологии и русскому языку.

Торжественное мероприятие завершилось награждением участников регионального этапа зимнего фестиваля спорткомплекса "Готов к труду и обороне".

Новый проект "Разговор о важном" получил в школе живое и интересное воплощение. Занятия построены неординарно, продуманно, соответствуют возрасту детей, поэтому вызывают интерес учащихся и желание "вступить в разговор".

Ребятам напомнили о традиционных семейных ценностях, о символах и праздниках России, о возможностях каждого человека. К примеру, на уроке, посвященном выдающемуся ученому Константину Циолковскому, поговорили о достижениях человечества, о людях, внесших неоценимый вклад в развитие науки и техники.