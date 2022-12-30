Школьный музей в Старосемейкино стал центром притяжения

Краеведческий музей "Наследие" в Старосемейкино считается школьным. Но это не помешало ему стать в 2022 году официальным партнером московского Музея Победы на Поклонной горе.

Для жителей села музей стал центром притяжения с момента рождения, когда они собрали в фонд первые двести экспонатов: предметы быта, фотографии, личные вещи. Тематические зоны - "школьные годы", "дороги войны" и "сельская изба" - разработали и изготовили сами дети. С этого года в музее проводятся занятия курса "Разговоры о важном".

Музей - это единое пространство, где школьники изучают родной край, встречаются с героями-односельчанами, здесь же проходят уроки литературы, географии и классные часы.