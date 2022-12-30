Добровольцы штаба "ДоброЯр" Красноярского техникума получают профессию и помогают односельчанам

"Добровольцы штаба "ДоброЯр" Красноярского государственного техникума получают профессию и сразу применяют полученные навыки, приходя на помощь нуждающимся", — поделилась директор Елена Юдина.

"ДоброЯр" объединяет неравнодушных жителей трех районов: Кошкинского, Елховского и Красноярского. Здесь рождаются новые идеи, волонтеры обмениваются опытом, координируют совместные акции.

Главное, считает руководитель, все молодые мастера чувствуют себя нужными: сварщики варят печи для армии, пекари пекут пряники детям военных. Воспитатели организуют для них праздники, а лесники учат правильно сажать сеянцы, чтобы порадовать папу, когда он вернется домой.