Воспитание дошколят идет по спирали обучения через творчество

В самарском детском саду №36 "Теремок" педагоги создают все условия для раннего развития детей, используя собственную систему раскрытия способностей и талантов у воспитанников. С самых юных лет у дошкольников формируют интерес к миру профессий и техническому творчеству.

По спирали развития

Мечта и цель педагогов дошкольного учреждения - помочь каждому воспитаннику в будущем стать успешным человеком. Коллектив детского сада №36 "Теремок" сегодня нацелен на обновление и поиск новых педагогических технологий и идей по развитию одаренности.

"Наша педагогическая находка - развитие творческого воображения у дошкольников, - рассказывает заведующая детским садом №36 Екатерина Тринбачева. - Мы работаем в том числе по образовательной программе "Спираль развития творческого воображения в конструктивной деятельности дошкольников". Конструирование предоставляет неисчерпаемые возможности для развития детей".

Создавая модели из различных видов конструкторов на занятиях по моделированию, дети учатся наблюдать, различать, сравнивать, запоминать, сосредоточивать внимание на последовательности действий, планировать работу, представляя ее в целом, проявляют фантазию и креативность. Ребята конструируют модели из бумаги, природного материала и различных видов конструкторов. От простых кубиков постепенно переходят к конструкторам, состоящим из геометрических фигур, затем в их занятиях появляются первые механизмы и программируемые конструкторы.

"Конструирование играет одну из ведущих ролей и в коррекционной работе с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, посещающими общеразвивающие группы нашего детского сада", - поясняет Екатерина Владимировна.

Совместно с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами "Теремка" под руководством декана факультета психологии и специального образования СГСПУ Нины Буковцовой и доцента кафедры логопедии специальной педагогики и специальной психологии СГСПУ Ларисы Ремезовой в детском саду воспитывают и учат детей с учетом их индивидуальных особенностей. В этом направлении "Теремок" работает в статусе федеральной экспериментальной площадки.

В рамках региональной составляющей национального проекта "Образование" - "Успех каждого ребенка" - воспитанники с удовольствием и интересом постигают азы технических навыков по программе "Мы - будущие инженеры", участвуют в мероприятиях на эту тему в группе, садике, районе, городе, регионе.

Профессии добра

Чтобы у дошколят сформировалось позитивное отношение к труду и миру профессий, дети вместе с воспитателями ежегодно участвуют в региональном чемпионате "Будущие профессионалы 5+", в городских фестивалях технического творчества "День технического творчества", "ИкаРенок", "Фанкластик", во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "Космофест", Всероссийском форуме "Воспитаем здорового ребенка. Поволжье", в конкурсах для детей с ограниченными возможностями здоровья "Профессии добра", "ИКаРенок без границ" и других.

С 2020 года в "Теремке" тестируют ребят 6-7 лет по сдаче норм ГТО, с 2018 года дети - участники внутригородских спортивных соревнований "Малые Олимпийские игры" среди старших дошкольников.

"Эффективность работы видна в личных достижениях воспитанников, которые стали победителями и призерами городских, региональных и всероссийских конкурсов, - поясняет заведующая. - Победы воспитанников - это плоды тесного сотрудничества педагогов и родителей. В работе с родителями мы придерживаемся принципа создания единого пространства "семья - детский сад". Наши папы и мамы - активные участники проектов, выставок, совместных развлечений, акций, соревнований, круглых столов по обмену опытом в вопросах воспитания и развития детей".

Устремленные в будущее

Педагоги детского сада в активности не отстают от своих воспитанников: постоянно повышают свое профессиональное мастерство, посещают курсы повышения квалификации, организованные Центром развития образования города Самары, Институтом развития образования Самарской области, Самарским государственным социально-педагогическим университетом, делятся опытом на форумах, конференциях и семинарах самого разного уровня.

В 2021 году детский сад №36 стал победителем городского конкурса "Детский сад года" в номинации "Развитие технического творчества у детей дошкольного возраста в условиях образовательной организации", а воспитатель Олеся Родюшкина - финалистом городского и областного конкурсов профессионального мастерства-2022.

"Создание творческой личности, устремленной в будущее, подготавливается творческим воображением, воплощающимся в настоящем", - говорил выдающийся советский психолог Лев Выготский. Двигаясь по спирали обучения через творчество, развиваются сами педагоги и развивают своих воспитанников. И каждый виток - это новое познание, новые проекты, новые вершины", - заключает Екатерина Тринбачева.