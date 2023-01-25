Энергетики сообщили о внеплановых отключениях электричества на этой неделе

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
24.01.2023 с 10-00 до 16-00
Хворостянский район
с. Хворостянка (ул. Рабочая)
25.01.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Ворошилова, пер. Лунный, ул. Пролетарская, ул. Вокзальная, ул. Кооперативная, ул. Северная, ул. Садовая, пер. Северный);
25.01.2023 с 08-00 до 09-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Октябрьская, д. 1-45, ул. Советская д. 1-26, ул. Чапаева д. 1-32);
25.01.2023 с 16-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Октябрьская, д. 1-45, ул. Советская д. 1-26, ул. Чапаева д. 1-32);
25.01.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Валы
25.01.2023 с 12-00 до 16-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (ул. Фрунзе д. 6, СНТ "Бытовик" уч. 10, уч. 102. СНТ "Механизатор", ул. Садовая д. 48-64 (четная сторона), д. 47-63(нечетная сторона);
25.01.2023 года с 09-00 до 11-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (ул. Крылова д. 50-80 (четная сторона), ул. Ульянова д. 18-28(четная сторона), д. 19-35(нечетная сторона), ул. Чапаева д. 43);
25.01.2023 с 10-00 до 12-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (ул. Новый пер. д. 2-20(четная сторона), д. 3-21(нечетная сторона), ул. Полтавская д. 31-45(нечетная сторона), ул. Ульянова д. 16, ул. Фрунзе д. 77-85(нечетная сторона);
25.01.2023 с 10-00 до 14-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (ул. Полтавская д. 2-32(четная сторона), ул. Сызранская д. 1-5,9-13(нечетная сторона), д. 2,4,6-16(четная сторона), ул. Фрунзе д. 74,76,78,87,89);
25.01.2023 с 13-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная, ул. Набережная, ул. Колхозная, ул. Уваровская);
26.01.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Никольская, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Кооперативная. ул. Куйбышева);
26.01.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка
26.02.20213 с 10-00 до 17-00
Алексеевский район
с. Несмеяновка (ул. Советская, ул. Победы, ул. Ленинская, ул. Молодежная, ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Степная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.