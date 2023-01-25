Благотворительный фонд "Вера" организовал акцию в помощь бойцам СВО

Гуманитарную акцию "Дело" совместно с исправительными учреждениями региона организовал благотворительный фонд "Вера". Женщины, содержащиеся в местах лишения свободы, вяжут для военнослужащих шерстяные носки и шьют медицинские сумки.

В октябре состоялась встреча членов благотворительного фонда с руководством двух исправительных учреждений. Член правления фонда Константин Бобылев рассказал о работе, которую волонтеры ведут по оказанию гуманитарной помощи бойцам и предложил поучаствовать. Более 20 человек, находящихся в исправительных учреждениях, изъявили желание участвовать в акции.

"На пожертвования закупили материалы для вязальщиц. Спицы, шерстяную пряжу и нитки отправляем в исправительные учреждения. Женщины в свободное от основного труда время занимаются вязанием. Вяжут носки с душой, очень переживают за солдат. В каждую пару вкладывают записки с теплыми пожеланиями. Для них важно ощущение причастности к общему делу", — рассказал Константин Бобылев.

Работа с осужденными — не единственная задача благотворительного фонда. Организация сотрудничает с Самарской епархией и фондом "Звезда и Лира", который помогает 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. Вместе отправляют гуманитарную помощь на передовую и в зоны дислокации мобилизованных. За "ленточку" уже ушли более 600 военно-полевых сумок для медперсонала и солдат, сшитых женщинами в местах лишения свободы.

"На передовой личная аптечка — предмет первой необходимости. Мы взяли за образцы уже имеющиеся медицинские сумки, сделали лекала, закупили материал и отправили в одну из колоний, где швеи принялись за работу", — отметил Бобылев.

Благодаря поддержке неравнодушных граждан нашего региона фонд также оперативно закупил и передал в подразделения дизельные тепловые пушки, которые нужны бойцам для организации работы медсанбатов, теплое белье, одеяла и мед. Кроме этого, на тренировочную базу, где проходит подготовка военнослужащих перед отправкой в зону СВО, мобилизованным передали личные посылки от семей. Всего самарским подразделениям было отправлено более 23 тонн гуманитарного груза.