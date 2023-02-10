В Самаре открылся новый круглосуточный ресторан "Где нас нет"

В заведении собраны гастрономические мировые хиты с упором на мясные блюда, приготовленныӗ в огромном дровяном смокере: брискет, крылья, свиной бок, индейка.

Так как ресторан работает 24/7, можно прийти на самые ранние мировые завтраки в городе, которые действуют с 06:00 до 12:00 в будни и с 6:00 до 14 в выходные дни. С 1 февраля по будням с 12:00 до 17:00 в ресторане также действует бизнес-ланч.

За разработку меню отвечали тандем бренд-шефов ресторанной компании "Поляна" Евгений Гурин и Андрей Рогачев. В ресторане также можно заказать неаполитанскую пиццу, авторские роллы, широкий ассортимент премиальных стейков, нетривиальные закуски. Отдельного внимания заслуживает десертное меню.

В барной карте, которую разрабатывал бренд бар-менеджер Константин Полищук, можно найти разнообразие авторских коктейлей, настойки и чаи собственного приготовления. Константин также не забыл про линейку классических коктейлей. Винная и пивная карта ресторана заслуживают особого внимания не только благодаря ассортименту, но и демократичному подходу к ценообразованию.