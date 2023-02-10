В Самаре открылся новый круглосуточный ресторан "Где нас нет"

В заведении собраны гастрономические мировые хиты с упором на мясные блюда, приготовленныӗ в огромном дровяном смокере: брискет, крылья, свиной бок, индейка.
Так как ресторан работает 24/7, можно прийти на самые ранние мировые завтраки в городе, которые действуют с 06:00 до 12:00 в будни и с 6:00 до 14 в выходные дни. С 1 февраля по будням с 12:00 до 17:00 в ресторане также действует бизнес-ланч.
За разработку меню отвечали тандем бренд-шефов ресторанной компании "Поляна" Евгений Гурин и Андрей Рогачев. В ресторане также можно заказать неаполитанскую пиццу, авторские роллы, широкий ассортимент премиальных стейков, нетривиальные закуски. Отдельного внимания заслуживает десертное меню.
В барной карте, которую разрабатывал бренд бар-менеджер Константин Полищук, можно найти разнообразие авторских коктейлей, настойки и чаи собственного приготовления. Константин также не забыл про линейку классических коктейлей. Винная и пивная карта ресторана заслуживают особого внимания не только благодаря ассортименту, но и демократичному подходу к ценообразованию.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...