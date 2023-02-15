Нецензурная брань закончилась ножевым ранением для жителя Самарской области

В Приволжском районе Самарской области задержали 18-летнего парня по подозрению в нападении и причинении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Чуть раньше другой 18-летний получил ножевое ранение около дома на ул. Парковой в с. Приволжье. Как выяснилось, вечером знакомые собрались обсудить автомобили. Во время беседы потерпевший начал нецензурно ругаться, не обращая внимания на окружающих. Один из находившихся рядом парней сделал ему замечание, и началась драка. В итоге подозреваемый ударил оппонента раскладным ножом, а потом уехал с друзьями на ВАЗ-21140.

Машину с подозреваемым нашли через 30 минут. Молодой человек признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").